Была информация, что убиты 20 тысяч, но точно не скажет никто, – Зеленский о жертвах в Мариуполе

Президент Зеленский прокомментировал, какое количество украинцев могла убить Россия в Мариуполе. К сожалению, точное число жертв назвать невозможно.

К тому же Россия взялась за восстановление города, чтобы скрыть свои преступления. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского.

Смотрите также Родные плакали и кричали: из плена освободили защитника "Азовстали" Игоря Неумывакина

Россия убила и депортировала тысячи жителей Мариуполя

Владимир Зеленский отметил, что точное число жертв в Мариуполе невозможно понять без соответствующих работ на месте.

У нас была информация, что россияне убили примерно 20 тысяч человек, но я не могу так сказать конкретно,

– сказал он.

Также Россия взяла в плен тысячи людей, из которых удалось вернуть только 4 тысячи. Кроме того, россияне вывезли с украинского юга, в частности, и Мариуполя около 19,5 тысяч детей.

"Мы знаем, что, кроме военных, все гражданское население, которое вышло с забастовками, убили или забрали за решетку и там пытали. Это сотни, или тысячи, или десятки тысяч. Кроме того, что там шли боевые действия, и очень много людей были ранены или погибли под завалами", – добавил президент.

Российские оккупанты разбили большое количество зданий в Мариуполе. Они очень быстро взялись их восстанавливать.

Зеленский напомнил, как было в Чечне: Грозное – полностью отстроенный город после войны.

"Это не для того, чтобы показать "Вот смотрите",... это не только маркетинг. Это прежде всего, чтобы спрятать всех людей. Всех, кого они убили", – подытожил украинский президент.

Он подчеркнул, россияне – это страшные люди.