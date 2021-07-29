Число пострадавших в результате пожаров в курортной Турции резко возросло
Источник:CNN Turk
По состоянию на 29 июля число пострадавших в результате масштабных пожаров в курортной части Турции возросло до 62 человек. Кроме того, известно по меньшей мере об одном погибшем в городе Манавгат.
Спасатели и пожарные делают все возможное для борьбы с пламенем. Людей, чьи дома оказываются в эпицентре бедствия, эвакуируют.
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Украинцы, которые находятся в Анталии, рассказали, что с неба падает пепел. В воздухе – запах дыма. Борьба с огнем не останавливается ни на мгновение. В небе летают самолеты пожарных, на улицах городов регулярно фиксируют скорые.
Работу спасателей существенно осложняют ветры, которые сорвались в регионе. Кроме того, опасность усиливает жара.Заметьте!
Пожары в Турции: последние новости
- В конце июля в Турции вспыхнули масштабные лесные пожары. В эпицентре оказалась курортная Анталия.
- Пламя уже охватило район Манавгат.
- К борьбе с огнем привлекли 2 самолета, 15 вертолетов, 6 бульдозеров и 106 пожарных машин.
- В пострадавший регион уже прибыл министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.
- Жителей округа Калемлер-Махалези Азизлер эвакуировали. Огонь повредил несколько жилых домов.
- Кроме того, в результате пожара погибли десятки животных.