Число пострадавших в результате пожаров в курортной Турции резко возросло

По состоянию на 29 июля число пострадавших в результате масштабных пожаров в курортной части Турции возросло до 62 человек. Кроме того, известно по меньшей мере об одном погибшем в городе Манавгат.

Спасатели и пожарные делают все возможное для борьбы с пламенем. Людей, чьи дома оказываются в эпицентре бедствия, эвакуируют.

Заметьте Турцию охватили ужасные лесные пожары: все, что известно, фото и видео

Украинцы, которые находятся в Анталии, рассказали, что с неба падает пепел. В воздухе – запах дыма. Борьба с огнем не останавливается ни на мгновение. В небе летают самолеты пожарных, на улицах городов регулярно фиксируют скорые.

Работу спасателей существенно осложняют ветры, которые сорвались в регионе. Кроме того, опасность усиливает жара.

Пожары в Турции: последние новости

В конце июля в Турции вспыхнули масштабные лесные пожары. В эпицентре оказалась курортная Анталия.

Пламя уже охватило район Манавгат.

К борьбе с огнем привлекли 2 самолета, 15 вертолетов, 6 бульдозеров и 106 пожарных машин.

В пострадавший регион уже прибыл министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.

Жителей округа Калемлер-Махалези Азизлер эвакуировали. Огонь повредил несколько жилых домов.

Кроме того, в результате пожара погибли десятки животных.

По данным СМИ, сейчас огонь – далеко от главных туристических объектов Манавгата.