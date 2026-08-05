Количество ракет для ПВО в поставках сократилось в три раза по сравнению с 2025 годом, – Зеленский
В 2026 году Украина получит в три раза меньше ракет для ПВО по сравнению с предыдущим годом. Из-за этого отражать российские атаки крайне сложно.
Об этом сообщил Владимир Зеленский по итогам совещания с военными 5 августа.
Что сказал президент по поставкам ракет для ПВО?
В ходе совещания был определен порядок дополнительных шагов по защите объектов инфраструктуры от вражеских обстрелов.
Количество ракет для ПВО в поставке сократилось втрое, если сравнивать с 2025 годом,
– подчеркнул глава государства.
Он также уточнил, что речь идет не только об этом летнем времени, а обо всех периодах первого полугодия 2026 года. При этом, по словам Зеленского, у наших союзников эти ракеты. Однако критически важно, чтобы, кроме наличия оружия, были и соответствующие решения по его поставке, а также ускорение производства, в частности, в Украине.
"Это то, что может ощутимо поддержать не только нашу страну, но и глобальную защиту жизни", – отметил президент.
Президент провел совещание с военными / Фото с его страницы
К тому же, Зеленский отметил, что премьер-министр Украины Сергей Корецкий вместе с представителями бизнеса предложит мероприятия по поддержке предпринимательской и логистической активности в Украине.
Какие другие итоги совещания?
Президент заслушал доклады Михаила Драпатого, Игоря Скибюка и Евгения Хмары о ситуации на фронте, уделив основное внимание Константиновскому и Славянскому направлениям. К слову, аналитики ISW считают, что Россия снова пытается изолировать украинские войска в участке так называемого "пояса крепостей", системно нанося удары по логистической инфраструктуре.
Основными целями стали железнодорожные узлы, локомотивы, мосты и маршруты поставок в Краматорске и Славянске. По оценке экспертов, враг повторяет тактику 2025 года, когда атаки по логистике предшествовали продвижению российских войск.
Во время совещания обсудили потребности в обеспечении дронами, финансировании, дальнейших действиях в Донецкой области и кадровые вопросы в ВСУ.
Отдельно с участием военных, разведки и спецслужб определили приоритеты на август относительно дальнобойного давления на Россию. По словам президента, продолжаются операции против российских нефтеперерабатывающих объектов. Украина же будет работать с партнерами по усилению санкций, чтобы увеличить цену войны для агрессора.