По оценке Института изучения войны, эти действия напоминают подготовку к новой наступательной фазе.

Как Россия пытается отрезать Славянск и Краматорск?

Аналитики считают, что Москва вновь делает ставку на изоляцию украинских сил перед продвижением сухопутных войск. Речь идет не только об ударах по дорогам и мостам, но и о системном поражении объектов, обеспечивающих движение техники и грузов.

По словам специалистов, нынешняя кампания повторяет отдельные элементы тактики, которую российская армия применяла летом и осенью 2025 года.

Тогда оккупанты комбинировали атаки беспилотниками, ракетами и планирующими бомбами, чтобы наносить удары по логистике, полигонам и железной дороге в глубине украинской обороны.

Главной целью таких ударов было постепенно отрезать украинские подразделения от стабильного снабжения. Именно после этого, как отмечают в ISW, враг смог частично продвинуться в направлениях Покровска и Гуляйполя в течение последующих месяцев.

В 2026 году российские силы, по всей видимости, пытаются повторить эту схему уже против "Крепостного пояса". Теперь приоритетными целями стали локомотивы, железнодорожные узлы и мосты в районе Краматорска и Славянска.

Как отмечают аналитики, в июле российское командование передало своим подразделениям тысячу дронов типа "Молния" и приказало усилить удары по логистическим маршрутам в Краматорске и окрестностях. Это свидетельствует о попытке не просто наносить удары по отдельным объектам, а системно расшатывать всю схему обеспечения обороны.

Кроме того, российская армия начала атаковать ключевые мосты вблизи оборонительных рубежей Донецкой области. В ISW напомнили о видео с геолокацией, опубликованном 2 августа, которое показывает последствия удара российской реактивной системы залпового огня по Чериковскому мосту через реку Казенный Торец в восточной части Славянска.

Этот путепровод соединяет город с шоссе Х-20 и ведет прямо в Краматорск. Российские военные блогеры уже заявили, что мост был важным логистическим маршрутом для украинских сил и одним из трех мостов в Славянске, способных выдерживать движение тяжелой техники.

Кстати, по словам исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайла, в ходе летней наступательной кампании Россия смогла добиться лишь незначительных успехов на трех направлениях. В частности, вблизи Славянска враг продвинулся до Каленики и активно применяет управляемые авиабомбы.

Несмотря на это, оккупантам не удается выйти к Николаевке и Рай-Александровке. По оценке Жмайла, темпы российского продвижения существенно снизились, а на отдельных участках украинские силы даже имеют преимущество.

Что было известно ранее?

Прошлогодняя российская операция против украинской логистики дала оккупантам лишь частичный результат, но этого хватило, чтобы усилить их продвижение на отдельных участках фронта. Именно этот опыт, вероятно, теперь пытаются воспроизвести на новом направлении.

Тогда под ударом оказывались не только транспорт и железная дорога, но и украинские наземные линии связи и полигоны. В результате враг пытался создать для себя более выгодные условия перед дальнейшими наземными атаками.