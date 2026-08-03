Об этом сообщил глава Славянской военной администрации Вадим Лях.

Что известно об атаке на мост в Славянске?

В результате обстрела обрушился один пролет бетонной конструкции моста. По данным местных пабликов, в момент атаки автомобиль упал с моста и перевернулся.

Женщина, находившаяся внутри, получила травмы. Как уточнил Вадим Лях, речь идет о девушке 2004 года рождения. Ее госпитализировали.

Он также добавил, что утром российский дрон "Молния-2" повредил дом в Билбасовке. "Здесь, к счастью, никто не пострадал", – написал глава ВА.

Последствия удара по мосту: смотрите видео

К слову, аналитики DeepState сообщали, что российские войска усиливают обстрелы Славянска и Краматорска, применяя управляемые авиабомбы, реактивную артиллерию, ударные дроны типа "Шахед" и FPV-беспилотники.

Как отмечают украинские бойцы, операторы российских FPV-дронов все чаще наносят удары не только по военным объектам, но и по гражданскому транспорту и мирным жителям. В темное время суток взрывы в городах почти не утихают из-за непрерывного использования реактивных систем залпового огня.

Критической остается ситуация и в Херсонской области. Ряд прифронтовых городов, в частности Берислав, находится под постоянными вражескими атаками. Так, появилась информация о том, что Свято-Введенская церковь в Бериславе, имеющая статус памятника национального значения, была уничтожена российскими войсками в результате атаки дрона.