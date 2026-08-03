Про це повідомив голова Слов'янської військової адміністрації Вадим Лях.

Що відомо про атаку на міст у Слов'янську?

Унаслідок обстрілу упав один проліт бетонної конструкції переправи. За даними місцевих пабліків, у момент атаки автівка впала з моста й перевернулася.

Жінка, яка перебувала всередині, зазнала травм. Як уточнив Вадим Лях, йдеться про дівчину 2004 року народження. Її госпіталізували.

Він також додав, що вранці російський дрон "Молнія-2" пошкодив будинок у Билбасівці. "Тут, на щастя, без постраждалих", – написав очільник ВА.

Наслідки удару по мосту: дивіться відео

До слова, аналітики DeepState повідомляли, що російські війська посилюють обстріли Слов'янська та Краматорська, застосовуючи керовані авіабомби, реактивну артилерію, ударні дрони типу "Шахед" і FPV-безпілотники.

Як зазначають українські бійці, оператори російських FPV-дронів дедалі частіше завдають ударів не лише по військових об'єктах, а й по цивільному транспорту та мирних жителях. У темну пору доби вибухи в містах майже не стихають через безперервне використання реактивних систем залпового вогню.

Критичною залишається ситуація й на Херсонщині. Низка прифронтових міст, зокрема Берислав, перебуває під постійними ворожими атаками. Так, з'явилася інформація про те, що Свято-Введенська церква в Бериславі, яка має статус пам'ятки національного значення, була знищена російськими військами внаслідок атаки дрона.