За оцінкою Інституту вивчення війни, ці дії схожі на підготовку до нової наступальної фази.

Як Росія намагається відрізати Слов'янськ і Краматорськ?

Аналітики вважають, що Москва знову робить ставку на ізоляцію українських сил перед просуванням сухопутних військ. Йдеться не лише про удари по дорогах і мостах, а й про системне ураження об'єктів, які забезпечують рух техніки та вантажів.

За словами фахівців, нинішня кампанія повторює окремі елементи тактики, яку російська армія застосовувала влітку та восени 2025 року.

Тоді окупанти комбінували атаки безпілотниками, ракетами та плануючими бомбами, щоб бити по логістиці, полігонах і залізниці в глибині української оборони.

Головною метою таких ударів було поступово відрізати українські підрозділи від стабільного постачання. Саме після цього, як зазначають в ISW, ворог зміг частково просунутися у напрямках Покровська та Гуляйполя впродовж наступних місяців.

У 2026 році російські сили, схоже, намагаються повторити цю схему вже проти "Фортечного поясу". Тепер пріоритетними цілями стали локомотиви, залізничні вузли та мости в районі Краматорська й Слов'янська.

Як зазначають аналітики, у липні російське командування передало своїм підрозділам тисячу дронів типу "Молнія" і наказало посилити удари по логістичних маршрутах у Краматорську та околицях. Це свідчить про спробу не просто бити по окремих об'єктах, а системно розхитувати всю схему забезпечення оборони.

Окремо російська армія почала атакувати ключові мости поблизу оборонних рубежів Донеччини. В ISW нагадали про відео з геолокацією, опубліковане 2 серпня, яке показує наслідки удару російської реактивної системи залпового вогню по Черівковському мосту через річку Казенний Торець у східній частині Слов'янська.

Цей шляхопровід з'єднує місто з шосе Х-20 і веде прямо до Краматорська. Російські військові блогери вже заявили, що міст був важливим логістичним маршрутом для українських сил і одним із трьох мостів у Слов'янську, здатних витримувати рух важкої техніки.

До речі, за словами виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла, під час літньої наступальної кампанії Росія змогла досягти лише незначних успіхів на 3 напрямках. Зокрема, поблизу Слов'янська ворог просунувся до Каленики та активно застосовує керовані авіабомби.

Попри це, окупантам не вдається вийти до Миколаївки та Рай-Олександрівки. За оцінкою Жмайла, темпи російського просування суттєво знизилися, а на окремих ділянках українські сили навіть мають перевагу.

Що було відомо раніше?

Минулорічна російська операція проти української логістики дала окупантам лише частковий результат, але цього вистачило, щоб підсилити їхнє просування на окремих ділянках фронту. Саме цей досвід, імовірно, тепер намагаються відтворити на новому напрямку.

Тоді під ударом опинялися не лише транспорт і залізниця, а й українські наземні лінії зв'язку та полігони. У результаті ворог намагався створити для себе більш вигідні умови перед подальшими наземними атаками.