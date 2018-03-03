15:22
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Количество небоевых потерь украинской армии в АТО: Тымчук заявил о лжи

1326 Читати новину українською
Генштаб отказывается назвать количество самоубийц в армии
Генштаб отказывается назвать количество самоубийц в армии / Новое Время

Недавно Генеральный Штаб Вооруженных сил Украины заявил о количестве погибших военнослужащих за время проведения АТО. По данным Генштаба, в ходе боевых действий погибли 2,4 тысячи военных. Еще 927 военнослужащих погибли из-за не боевых потерь.

При этом Генштаб отказался назвать количество самоубийств среди военных, сославшись на государственную тайну.

Читайте также: Пьяные оккупанты пытались прорвать позиции украинских морских пехотинцев: есть погибший

По мнению народного депутата и члена комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Дмитрия Тимчука, назвав количество небоевых потерь среди военных, Генштаб мог назвать и количество самоубийств. Ведь если засекречивать данные, то все – в том числе и небоевые потери, куда входят, кроме самоубийства, и убийства, и отравления алкоголем и наркотиками, и неосторожное обращение с оружием.

"Эти данные, которые приводит Генштаб, раскрывают "морально-психологическое состояние личного состава" куда полнее, чем "узкая" статистика суицида", – отметил Дмитрий Тымчук.

Кроме того, нардеп написал, что он имеет доступ к государственной тайне и ознакомлен со статистикой небоевых потерь за время проведения АТО (с апреля 2014 года до начала февраля 2018 года), которая имеется у наших правоохранителей, работающих в вооруженных формированиях, в т.ч. в ВСУ.

Хочу сказать: в официальной статистике небоевых потерь я не вижу цифру "927", которую приводит Генштаб. Ни в одном из 8 пунктов, которые в нее входят, ни в их сумме. Цифры совсем другие. Кто-то врет. Я очень надеюсь, что истину мы установим в ближайшее время на закрытом заседании Комитета ВР по данному вопросу. Поскольку подобные игры с цифрами, а тем более манипуляции с ними, в воюющей стране просто недопустимы
– заявил Дмитрий Тымчук.

Читайте также: Страшные цифры: в Институте нацпамяти обнародовали данные о погибших военных на Донбассе

Напомним, ранее Анатолий Матиос заявил, что в среднем в зоне проведения АТО на Донбассе еженедельно совершают самоубийство 2-3 военнослужащих. В то же время, в Министерстве обороны Украины заявили, что слова главного военного прокурора Украины по количеству самоубийств на фронте являются ложью, но отказались назвать количество самоубийц среди военных.

Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Вооруженные Силы Украины АТО Самоубийство
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 3 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Посадити генерала Рубана: чому голову
сегодня, 15:01 Посадити генерала Рубана: чому голову "Офіцерського корпусу" зробили цапом-відбувайлом
Олексій Чибісов 554
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сегодня, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 708
Украина и
сегодня, 13:01 Украина и "голубое топливо": у кого покупаем газ и на что он идет
435
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1866
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
600
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук