Количество небоевых потерь украинской армии в АТО: Тымчук заявил о лжи

Недавно Генеральный Штаб Вооруженных сил Украины заявил о количестве погибших военнослужащих за время проведения АТО. По данным Генштаба, в ходе боевых действий погибли 2,4 тысячи военных. Еще 927 военнослужащих погибли из-за не боевых потерь.

При этом Генштаб отказался назвать количество самоубийств среди военных, сославшись на государственную тайну.

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По мнению народного депутата и члена комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Дмитрия Тимчука, назвав количество небоевых потерь среди военных, Генштаб мог назвать и количество самоубийств. Ведь если засекречивать данные, то все – в том числе и небоевые потери, куда входят, кроме самоубийства, и убийства, и отравления алкоголем и наркотиками, и неосторожное обращение с оружием.

"Эти данные, которые приводит Генштаб, раскрывают "морально-психологическое состояние личного состава" куда полнее, чем "узкая" статистика суицида", – отметил Дмитрий Тымчук.

Кроме того, нардеп написал, что он имеет доступ к государственной тайне и ознакомлен со статистикой небоевых потерь за время проведения АТО (с апреля 2014 года до начала февраля 2018 года), которая имеется у наших правоохранителей, работающих в вооруженных формированиях, в т.ч. в ВСУ.

Хочу сказать: в официальной статистике небоевых потерь я не вижу цифру "927", которую приводит Генштаб. Ни в одном из 8 пунктов, которые в нее входят, ни в их сумме. Цифры совсем другие. Кто-то врет. Я очень надеюсь, что истину мы установим в ближайшее время на закрытом заседании Комитета ВР по данному вопросу. Поскольку подобные игры с цифрами, а тем более манипуляции с ними, в воюющей стране просто недопустимы

– заявил Дмитрий Тымчук.

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Напомним, ранее Анатолий Матиос заявил, что в среднем в зоне проведения АТО на Донбассе еженедельно совершают самоубийство 2-3 военнослужащих. В то же время, в Министерстве обороны Украины заявили, что слова главного военного прокурора Украины по количеству самоубийств на фронте являются ложью, но отказались назвать количество самоубийц среди военных.