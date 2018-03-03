Кількість небойових втрат української армії в АТО: Тимчук заявив про брехню

Нещодавно Генеральний Штаб Збройних сил України заявив про кількість загиблих військовослужбовців за час проведення АТО. За даним Генштабу, в ході бойових дій загинуло 2,4 тисячі військових. ще 927 військовослужбовців загинули через не бойові втрати.

При цьому Генштаб відмовився назвати кількість самогубств серед військових, зіславшись на державну таємницю.

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На думку народного депутата та члена комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Дмитра Тимчука, назвавши кількість не бойових втрат серед військових, Генштаб міг назвати і кількість самогубств. Адже якщо засекречувати дані, то усі – у тому числі і не бойові втрати, куди входять, окрім самогубства, також і вбивства, і отруєння алкоголем і наркотиками, і необережне поводження зі зброєю тощо.

"Ці дані, які наводить Генштаб, розкривають "морально-психологічний стан особового складу" куди повніше, ніж "вузька" статистика суїциду", – зазначив Дмитро Тимчук.

Окрім того, нардеп написав, що він має доступ до державної таємниці, і ознайомлений зі статистикою небойових втрат за час проведення АТО (з квітня 2014 року до початку лютого 2018 року), яка є у наших правоохоронців, які працюють в збройних формуваннях, в т.ч. в ЗСУ.

Хочу сказати: в офіційній статистиці небойових втрат я не бачу цифру "927", яку наводить Генштаб. Ні в одному з 8 пунктів, які в неї входять, ні в їх сумі. Цифри зовсім інші. Хтось бреше. Я дуже сподіваюся, що істину ми встановимо найближчим часом на закритому засіданні Комітету ВР з даного питання. Оскільки подібні ігри з цифрами, а тим більше маніпуляції з ними, в воюючою країні просто неприпустимі,

– заявив Дмитро Тимчук.

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Нагадаємо, раніше Анатолій Матіос заявив, що в середньому в зоні проведення АТО на Донбасі щотижня вчиняють самогубство 2-3 військовослужбовців. Водночас, у Міністерстві оборони України заявили, що слова головного військового прокурора України щодо кількості самогубств на фронті є брехнею, але відмовилися назвати кількість самогубців серед військових.