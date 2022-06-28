Колихаева задерживали росгвардейцы и ФСБ: что известно о похищении мэра Херсона

Россия продолжает свой террор на временно оккупированных территориях Украины. Захватчики там задерживают, обворовывают и пытают наших людей.

Сегодня, 28 июня, стало известно о том, что россияне задержали мэра временно оккупированного Херсона Игоря Колихаева. Его увезли в неизвестном направлении.

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Мэра забрали росгвардейцы и ФСБ

Стало известно больше деталей о том, как все происходило. Херсонского мэра задержали работники росгвардии и ФСБ.

Это произошло в момент, когда он выходил из автомобиля возле одного из коммунальных предприятий. Здесь в последнее время работали члены исполкома.

Советник городского головы сообщила, что на этом предприятии россияне провели обыск. Они прервали документы и забрали жесткие диски с информацией с компьютеров. Мэра Игоря Колихаева посадили в автобус и увезли в неизвестном направлении.

Случаи похищения украинцев россиянами

О похищении Колихаева сообщили сегодня утром. Во время русской оккупации он не уезжал из города. Хотя захватчики "отстранили" его от работы, он продолжал делать для горожан все, что было по силам. Где он находится и что с ним, до сих пор неизвестно. С самого начала вторжения Колихае доносил месседжи, что Херсон, несмотря ни на что, остается частью Украины. Жители города не желают жить в другой стране. Тогда кафиры еще разрешали жителям выходить на мирные митинги.

Но это не первый случай, когда россияне воруют украинских чиновников. Во временно оккупированном Энергодаре они угоняли начальника местной пожарной части Виталия Трояна. Тогда пожарные вышли на акцию протеста, которую обстреляли. Украинские власти просили этого не делать, потому что такие действия провоцировали оккупантов и мешали освобождению пленника. В результате, в июне Виталия Трояна удалось освободить из российского плена. Он должен был вернуться к исполнению обязанностей. А в начале войны россияне похищали мэра Мелитополя Ивана Федорова. Его также уволили.

Страдают от российских кафиров и наши спортсмены. В частности, сообщали о том, что в мае во временно оккупированном Бердянске похитили мастера спорта по пауэрлифтингу Сергея Певнева. Он – чемпион Украины и мира по пауэрлифтингу, заслуженный мастер спорта в этом виде. А перед этим резонансная ситуация сложилась во временно оккупированной Новой Каховке. 9 мая россияне похитили украинскую арбитрину Ирину Петрову. Ее группа нетрезвых мужчин с георгиевскими лентами незаконно забрали в отделение полиции.

Что известно о похищении мэра Херсона: смотрите видео