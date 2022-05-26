Если вас уже изрядно утомил мем о "превентивном ударе" от Александра Лукашенко, то у нас есть очередной клоун. Им стал коллаборант Владимир Рогов из Запорожья.

Российским СМИ он поведал очень секретную информацию. Мол, Украина настолько любит хлопок, что наше государство просто не могло удержаться, чтобы не поставлять его в Россию и территорию временно оккупированного Крыма.

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Киев готовился атаковать даже Симферополь

Если же серьезно, то он, как и все прихвостные кафиров, намолел откровенных глупостей. В частности, то, что власти Киева еще до начала "спецоперации" планировали бить ракетами по России.

Объектов, которые должны пострадать от нашей атаки, должны быть четыре: Белгород, Брянск, Ростов-на-Дону, а также Симферополь. А сами данные, божится Рогов, отнюдь не из пальца высосаны. Ими с ним поделились "источники из окружения Зеленского".

Мы решили немного подыграть риторике коллаборанта. На самом деле, логика была лишь в ракетном ударе по Ростову-на-Дону. Там где-то скрывается Виктор Янукович. Тот самый "легитимный", если вы забыли. А поскольку Россия активно "денацифицирует" поля, то наши военные вполне могли бы разобраться с пнями.

На самом же деле, в России и без нас хватает "хлопка". Взрывы раздаются на территории страны-агрессорки регулярно. И если бы действительно виновными у них были украинские военные, нам бы уже давно объявили войну. В Кремле все еще прикрываются бестолковой "спецоперацией".

Почему же случаются взрывы на болотах? А всё очень просто. Банальная небрежность и становится причиной того, что что-то и взлетает в воздух. Мы не исключаем, что это могут делать и сами жители России. По крайней мере, украинскую сторону почему-то не обвиняют в поджогах военкоматов коктейлями Молотова.

Что там по свежему "хлопку": последние новости

В начале мая росСМИ сообщали об очередных "хлопках" в Белгороде. Мол, очень громко случается "хлопок" на местах. Разумеется, это заставляет изрядно переживать местное население. Люди, которых не один месяц убеждают в том, что Украина вот-вот нападет на Россию, не знали, где себя дети.

Буквально через несколько дней "на прилавках появился свежий хлопок". И снова в том же Белгороде. Тогда в окрестностях города жители видели столбы дыма.

Вскоре легкая промышленность начала напрягать горожан. Так что в риторике местных изданий появилось еще одно магическое слово, "слои". Мол, летают они над ночным городом Белгорода.

А буквально вчера появилась информация о масштабных лесных пожарах на болотах . А в той же многострадальной области снова произошел "хлопок".

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