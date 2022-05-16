Коллаборанты и оккупанты в Мелитополе снова делят портфели, кабинеты и деньги, это хорошо, – мэр

В оккупированном Мелитополе россияне никак не могут поделить власть. Они уже устроили мафиозные разборки и начали нападать друг на друга.

Ситуация в оккупированном Мелитополе остается напряженной. Впрочем, оккупанты начали грызться за власть, что несколько ослабило их террор местного населения.

Читайте также Путин уже понимает, что цели невыполнимы, – Пионтковский

Ссоры россиян за власть в оккупированном Мелитополе

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, жители города продолжают противостоять российским оккупантам. Впрочем, активную деятельность теперь нужно вести подпольно – после митингов на площади оккупанты осуществляли террор и репрессии. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

"Мы не можем рассказывать, но основное, что делают наши, героические силовые структуры и вооруженные силы с помощью жителей Мелитополя мы видим в основных новостях. И это точно будет продолжаться, чтобы земля у оккупантов горела под ногами и они как можно скорее ушли из наших оккупированных городов", – рассказал Федоров.

Также он добавил, что россияне сейчас сосредоточены не на терроре местного населения, а на разделении властей. Прийти к какому-либо согласию они не могут, поэтому их распри перерастают в настоящие войны.

Они уже четвертый раз делят портфели, делят кабинеты, территорию, денежные потоки, кто первый что-то украдет. Это непрерывный процесс, и это хорошо, пока они между собой ссорятся, это дает безопасность жителям Мелитополя,

– отметил мэр Мелитополя.

Ситуация на оккупированных территориях: последние новости

В Херсоне российские оккупанты разграбили "Суспильне". Сейчас они работают над запуском пропагандистского телеканала, который собираются назвать "Таврия".

Как сообщила Людмила Денисова, россияне производят "фильтрацию" в каждом оккупированном городе. Они проводят незаконные допросы людей, проводят обыски и держат мирных жителей в ужасных условиях, пока те не докажут свою "благонадежность".

Стало известно, что россияне из-за больших потерь производят принудительную мобилизацию на оккупированных территориях. Появилась информация, что рашисты хотят вынудить идти на войну и женщин.

Смотрите также – в Донецке и Луганске начинаются протесты родственников "мобилизованных"