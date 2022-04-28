Коллаборанты на Запорожье сдали россиянам место хранения скифского золота, которому тысячи лет

Во временно захваченном Мелитополе россияне захватили краеведческий музей. Их привлекло хранящееся там скифское золото.

На то, что именно в этом музее на Запорожье есть бесценные экспонаты, россиянам указали местные коллаборанты. Об этом стало известно 27 апреля.

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Больше об экспонатах музея

В Запорожской ОВА сообщили, что поступает информация о том, что враги добрались до музея. Однако пока неизвестно, планируют ли они что-то оттуда вывозить. Также пока не оглашают информацию о том, какие экспонаты там были на момент захвата города.

Однако ранее было известно, что в экспозиции учреждения есть скифское золото IV века до нашей эры. Его археологи нашли около 70 лет назад в Мелитопольском кургане.

Скифские исторические сокровища из Мелитопольского кургана / Фото pslava.info

Оккупанты обворовывали даже более бедную экспозицию

Когда россияне оккупировали Чернобыльскую зону, они решили оттуда унести не только аномальное облучение. Они также пробрались к музейной инсталляции "Звезда Полынь".

Враги унесли оттуда телевизоры прошлого века. Вместо них там оставили много разбросанных просроченных сухпайков армии России.

Также они увезли все ценные экспонаты из музеев Мариуполя. Россияне оттуда забрали подлинники многих картин и уникальные иконы. Сейчас даже невозможно оценить вред историческому наследию Украины, который нанесли эти ужасные действия.

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