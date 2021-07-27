Без масок и молитв: после Крестного хода верующие образовали коллапс в киевском метро – видео
27 июля 2021 , 17:54Читати новину українською
Источник:Киев без цензуры
Тысячи верующих, которые принимали участие в Крестном ходе УПЦ МП в Киеве, решили воспользоваться подземкой. В результате чрезвычайного наплыва пассажиров в метрополитене произошла серьезная давка.
С наибольшей проблемой участники мероприятия столкнулись на станции метро "Арсенальная", где одновременно собрались несколько тысяч человек. Вход на станцию был фактически заблокирован почти на час.
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При этом карантинные ограничения большинство верующих не соблюдало вообще.
Станцию парализовало
- Как отметили очевидцы инцидента, в результате перегрузки возможностей станции, работа "Арсенальной" была фактически парализована.
- Обычные пассажиры воспользоваться метрополитеном из-за толпы не могли больше часа.
- Ни социальной дистанции, ни масок на лицах большинства участников Крестного хода не было.
- Впрочем, работники метрополитена и полиции никак не реагировали на несоблюдение прихожанами УПЦ МП карантинных норм.
- Очередь на вход к станции растянулась от турникетов до входа на саму станцию, а также на несколько сотен метров на улице.
Смотрите видео толпы в метро Киева после Крестного хода: