В Британии заявили, что "коллапс Украины" был бы для США хуже, чем выход из Афганистана

Экс-министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг заявил, что если Соединенные Штаты "покинут Украину", это будет еще большим унижением для Америки, чем выход из Афганистана в 2021 году.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph. Отмечается, что "замораживание" боевых действий на линии соприкосновения означало бы закладку основу для новой войны.

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"Коллапс Украины" имел бы последствия для авторитета США

Уильям Гейг убежден, что если будущая администрация Дональда Трампа допустит "коллапс Украины", это будет иметь тяжелые последствия для авторитета Соединенных Штатов в мире и возможностей страны предотвращать возможные конфликты в будущем.

Трамп критикует Джо Байдена в Афганистане, хаотичный выход, то, что покинули страну три года назад, но если он приведет к коллапсу Украины – это будет значительно большим унижением для США, для силы США в мире, для возможности сдержать будущий кризис вокруг Тайваня,

– объяснил экс-глава МИД Британии свое мнение.

По его словам, сейчас в собственных интересах Трампа – "поддержать силу Запада в мире". Также Гейг предостерег от возможных последствий быстрого окончания войны или завершения "на условиях, которые будут выгодными России".

Это привело бы к еще одной, третьей войны, потому что Путин придет снова за тем, что осталось,

– сказал Уильям Хейг.

Экс-глава МИД добавил, что без надежных гарантий безопасности со стороны США и НАТО Украина не сможет существовать как государство, а также не сможет остановить Путина тогда, когда Россия восстановит ресурсы и придет за остальными украинскими территориями.