Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph. Зазначається, що "замороження" бойових дій на лінії зіткнення означало б закладання основу для нової війни.

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"Колапс України" мав би наслідки для авторитету США

Вільям Гейг переконаний, що якщо майбутня адміністрація Дональда Трампа допустить "колапс України", це матиме важкі наслідки для авторитету Сполучених Штатів у світі та можливостей країни запобігати можливим конфліктам у майбутньому.

Трамп критикує Джо Байдена в Афганістані, хаотичний вихід, те, що покинули країну три роки тому, але якщо він призведе до колапсу України – це буде значно більшим приниженням для США, для сили США у світі, для можливості стримати майбутню кризу навколо Тайваню,

– пояснив ексглава МЗС Британії свою думку.

За його словами, зараз у власних інтересах Трампа – "підтримати силу Заходу у світі". Також Гейг застеріг від можливих наслідків швидкого закінчення війни або завершення "на умовах, які будуть вигідними Росії".

Це призвело б до ще однієї, третьої війни, бо Путін прийде знову за тим, що залишилось,

– сказав Вільям Гейг.

Ексглава МЗС додав, що без надійних гарантій безпеки з боку США і НАТО Україна не зможе існувати як держава, а також не зможе зупинити Путіна тоді, коли Росія відновить ресурси та повернеться за рештою українських територій.