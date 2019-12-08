Коллеги, это п**дец, - мэр Липецка с матом провела инспекцию – видео

Россия снова поражает. На этот раз отличилась мэр Липецка Евгения Уваркина. Женщину настолько возмутила ситуация с Нижним парком, который строят, что она использовала ненормативную лексику.

Видео с ее матерящейся речью сейчас набирает огласку в сети.

Обратите внимание! Это так по-русски: в Екатеринбурге установили пластиковые фонари

Коллеги, это п**дец. Время: девятый час. Одна невнятно работающая техника – раз. Раз – техника стоит. Два – техника стоит. Три, четыре, пять, шесть, и тишина. И ни одного народа, и никто, бл**ь, мусор не убирает. Где народ? Где народ, что мы делаем?

– говорит в ролике Уваркина.

Также на видео мэр Липецка объясняет свое поведение. По ее словам, уже 20 декабря должны сдать объект. Кроме того, вскоре должен прибыть губернатор, и "здесь максимум должно быть сделано".

"Я понимаю, что вот этот объем работы – вот она, интенсивность. Работа кипит, й*б твою мать! Просто кипит! Просто! Вот это, бл** ь, все еще разис**ано. Никто сюда не берется, ничего не делается. Вот так, двое несчастных ребят делают вид, что они что-то делают – убирают мусор. Интенсивненько!"– добавляет чиновница.

Также она рассказала, что каждое утро отчитываются, что в парке кипит работа, но на самом деле, как оказалось, это не так.

Мэр Липецка обматерила рабочих в Нижнем парке: смотрите видео (ненормативная лексика)

Впоследствии Уваркина прокомментировала скандальное видео. По ее словам, она его отправила в рабочий чат, и кто-то из рабочих скачал ролик и распространил по сети. Также она убеждает, что из ее уст не звучали никакие обиды, а были лишь четкие указания. В то же время городская голова подчеркнула, что это были эмоции.

"Будет внутренняя проверка, мы сейчас занимаемся этим вопросом. Потому что это является нарушением личных прав и неряшливостью", – добавила Уваркина.

Кстати! Депутат в РФ открыл памятную доску самому себе: полиция не нашла нарушений

Что сейчас происходит в Нижнем парке в Липецке

Кроме того, она отметила, что модернизацию парка мэрия начала довольно поздно – только в ноябре, и это связано с их внутренними вопросами. Но это означает, что подрядчик может ослабить темп.

Прежде всего ответственность за реализацию проекта по реконструкции парка несу я. Сегодня ежедневно мы имеем режим финиша, когда мы контролируем и утром, и вечером. Мы видим, что моя утренняя проверка существенно повлияла на темп и на отношение, подбодрила. И я думаю, что 28 числа мы все же откроем парк,

– констатировала Евгения Уваркина.

В комментарии изданию Gorod48, она рассказала, что за день до записи видео у нее была встреча с губернатором, который интересовался ходом реновации Нижнего парка. На встрече мэр Липецкая ему пообещала, что работы в парке закончатся 25 декабря.

Заметим, что второй этап реконструкции должны были завершить еще в ноябре, однако в мэрии решили переделать проект – чиновникам не понравилось плитка, поскольку в Нижнем парке – высокий уровень грунтовых вод, поэтому ее решила класть иначе. За первый и второй этап Нижнего парка в 2019 году из федерального, областного и городского бюджетов потратят 180 миллионов рублей (почти 74 миллиона гривен).

К теме! В РФ возле поликлиники установили ворота без забора: каждый вечер сторож запирает их на замок – фото

Комментарий Евгении Уваркиной относительно скандального видео с ее ненормативной лексикой