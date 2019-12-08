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      Колеги, це п**дєц, – меркиня Ліпецька з матом провела інспекцію – відео

      49 Читать новость на русском
      Євгенія Уваркіна / Sakhalin.info

      Росія знову вражає. Цього разу відзначилася меркиня Ліпецька Євгенія Уваркіна. Жінку настільки обурила ситуація з Нижнім парком, який будують, що вона використала ненормативну лексику.

      Відео з її матюкливою промовою зараз набирає розголосу в мережі.

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      Колеги, це п**дєц. Час: дев'ята година. Одна невиразно працює техніка – раз. Раз – техніка стоїть. Два – техніка стоїть. Три, чотири, п'ять, шість, і тиша. І жодного народу, і ніхто, блядь, сміття не прибирає. Де народ? Де народ, що ми робимо?
      – каже у ролику Уваркіна.

      Також на відео меркиня Ліпецька пояснює свою поведінку. За її словами, вже 20 грудня мають здати об’єкт. Крім того, незабаром має прибути губернатор, і "тут має бути максимум зроблено".

      "Я розумію, що ось цей обсяг роботи – ось вона, інтенсивність. Робота кипить, й*б твою мать! Просто кипить! Просто! Ось це, бл**ь, все ще разіс*ано. Ніхто сюди не береться, нічого не робиться. Ось так, два нещасних хлопці вдають, що вони щось роблять, – прибирають сміття. Інтенсивненько!" – додає чиновниця.

      Також вона розповіла, що щоранку звітують, що у парку кипить робота, але насправді, як виявилося, це не так.

      Меркиня Ліпецька обматюкала робітників у Нижньому парку: дивіться відео (ненормативна лексика) 

      Згодом Уваркіна прокоментувала скандальне відео. За її словами, вона його відправила у робочий чат, і хтось з робітників завантажив ролик і поширив мережею. Також вона переконує, що не з її уст не лунали жодні образи, а були лише чіткі настанови. Водночас міська голова підкреслила, що це були емоції.

      "Буде внутрішня перевірка, ми зараз займаємося цим питанням. Бо це є порушенням особистих прав і неохайністю", – додала Уваркіна.

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      Що зараз відбувається у Нижньому парку в Ліпецьку 

      Крім того, вона зазначила, що модернізацію парку мерія почала доволі пізно – лише в листопаді, і це пов’язано з їхніми внутрішніми питаннями. Але це означає, що підрядник може ослабити темп.

      Передусім відповідальність за реалізацію проєєкту щодо реконструкції парку несу я. Сьогодні щодня ми маємо режим фінішу, коли ми контролюємо і зранку, і увечері. Ми бачимо, що моя ранкова перевірка суттєво вплинула на темп і на стосунок, підбадьорила. І я думаю, що 28 числа ми все ж відкриємо парк,
      – констатувала Євгенія Уваркіна.

      У коментарі виданню Gorod48, вона розповіла, що за день до запису відео у неї була зустріч з губернатором, який цікавився ходом реновації Нижнього парку. На зустрічі меркиня Липецька йому пообіцяла, що роботи в парку закінчаться 25 грудня.

      Зауважимо, що другий етап реконструкції мали завершити ще листопаді, проте у мерії вирішили переробити проєкт – чиновникам не сподобалося плитка, оскільки в Нижньому парку – високий рівень ґрунтових вод, тому її вирішила класти інакше. За перший і другий етап Нижнього парку в 2019 році з федерального, обласного та міського бюджетів витратять 180 мільйонів рублів (майже 74 мільйони гривень).

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      Коментар Євгенії Уваркіної щодо скандального відео з її ненормативною лексикою 

       

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини Росії Скандал Курйозні новини
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