Уже никому не нужны: какую судьбу готовит Россия коллаборантам в Мелитополе

Коллаборантов, предавших Украину, захватчики массово увольняют с разных должностей во временно оккупированном Мелитополе. Все потому, что они никому не нужны.

Об этом 24 Каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, отметив, что россияне массово завозят из России гауляйтеров. Их назначают на те или иные должности.

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"Если раньше мы хотя бы видели, что есть единичные случаи коллаборации, сейчас мы таких совсем не видим", – подчеркнул Федоров.

Кто-то из коллаборантов выезжает в континентальную Россию, а кто-то – в третьи страны. Некоторые предатели остаются во временно оккупированном Мелитополе, но живут "тихой жизнью" и прячутся от всего.

Есть много случаев, когда враг предателей сажает в тюрьму из-за того, что они проворовались или еще что-то нарушили. Или враг делает это намеренно, чтобы запугать всех остальных,

– сказал городской голова Мелитополя.

Сопротивления стало больше

Иван Федоров подчеркнул, что 2023-й год не принес врагу покоя на временно оккупированной территории. Россияне ожидали, что они смогут "побороть сопротивление" и заставить местных "смириться с оккупацией".

Однако сопротивление наоборот усиливается. Местные жители продолжают его тем, что не берут российские паспорта и не соглашаются отдавать детей во вражеские школы. Они также не переоформляют жилье и не получают российские номерные знаки на авто.

"Враг так и не получил содействия наших жителей", – сказал городской голова Мелитополя.

Сопротивление во временно оккупированном Мелитополе: новости