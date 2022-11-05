Из Херсона сбежали коллаборанты, элитные войска остались

Из временно оккупированного Херсона уже скрылись так называемые вражеские "чиновники". Также на "более безопасные территории" постарались "эвакуироваться" известные коллаборанты.

Советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире телемарафона "Единые новости" 5 ноября рассказал, что некоторые российские войска все же стоят во временно оккупированном городе. Пока неизвестно точно, будут ли россияне сражаться за Херсон.

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Что происходит в Херсоне

В то же время, по состоянию на сейчас (5 ноября – 24 канал) насколько я понимаю, насколько говорит британская разведка, элитные части, прежде всего морпехи и десантники, остаются на правом берегу Херсонской области,

– рассказал Денисенко.

По его данным, есть информация о том, что оккупанты действительно готовятся к уличным боям как в Херсоне, так и в Новой Каховке.

По данным американского Института изучения войны, российские захватчики хотят избежать разгрома на правобережье Херсона и организованно отойти. По данным отчета:

русские войска готовят оборонительные позиции на левобережье и отступают;

это свидетельствует о том, что враги устраняют пути украинским силам. В частности, чтобы ВСУ не преследовали россиян из-за реки во время или после ухода.

Важные новости из Херсона

В начале ноября из помещения областной государственной администрации в Херсоне при неизвестных обстоятельствах исчезла тряпка-флаг, которую когда-то повесили враги.

Уже 5 ноября министр обороны Алексей Резников заявил, что данные, которые сообщают оккупанты в Херсонской области, имеют элементы информационно-психологической операции. Поэтому наша власть серьезно относится к официальным сообщениям России и доверяет только нашей разведке.

Также глава Минобороны сказал, что россияне в Херсонской области потенциально готовы к "акту доброй воли".

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что враги в Херсонской области имеют два варианта: держать линию фронта так долго, насколько это возможно или отойти и сохранить тяжелую технику и хотя бы какой-то личный состав.

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