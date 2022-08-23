Сообщник оккупантов царев откровенно заявил о конечном кровавом плане россии в Украине

олег царев считает, что политика путина за последние годы была такой "гениальной", что теперь этот харьковчанин вполне может воевать против россии.

Признание палачей

Поэтому россии остается лишь проливать "большую кровь". Просто потрясающе. российские наZі открыто признают свою полную несостоятельность и импотенцию, но при этом считают, что расплачиваться за их ничтожность должны украинцы.

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Даже такие, как этот пророссийский дядька, квартиру которого в Харькове уже вполне возможно разнесли российские артиллеристы.

Пророссийский харьковчанин возмутительно высказался об Украине в 2014 году: видео

"путин – бездарный м*дак, что все проср*л, поэтому теперь придется убить побольше украинцев", – объясняет нам тупой урод царев. Какой-то нечеловеческий п**дец. Тупо маньяки.



Сообщник оккупантов царев признал, что россия не отказывается от планов длительной кровопролитной войны в Украине / Скриншот страницы

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