Большинство предатели и наводчики, – Давидюк рассказал, что нужно делать с нардепами "ОПЗЖ"

Несмотря на войну с Россией, в украинской власти остается еще много предателей и недобросовестных функционеров, связанных с агрессором. Их можно было бы обменивать на украинских военных, находящихся в российском плену.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, бывший сопредседатель запрещенной "ОПЗЖ" Юрий Бойко является шпионом и наводчиком на всю страну, который разворовывал средства государственного бюджета и не может быть Героем Украины.

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У правоохранительных органов должны быть вопросы к Бойко

Николай Давидюк рассказал, что решение Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отказе от отмены статуса Героя Украины Юрия Бойко означает, что он действительно считает его героем, несмотря на его преступления против Украины.

А что Бойко разве не шпион? Он шпион, но есть разница. Один воровал в колхозе зерно мешками, а другой воровал миллиарды из бюджета. Что на газе он не воровал или когда был в правительстве не воровал? Или когда возглавлял "ОПЗЖ", из государственного бюджета не выводил деньги на свою коллаборационистскую партию? Бойко такой же наводчик, только он наводил на всю страну,

– сказал политолог.

Давидюк не понимает, почему Денис Шмигаль признает Бойка Героем Украины, когда у правоохранительных органов должны быть вопросы к этому политику. По мнению политолога, членов "ОПЗЖ" нужно обменивать на пленных украинских военных.

Я вообще стою на позиции, что и Юрия Бойко, и Сергея Левочкина, и Нестора Шуфрича, и остальную часть этой российской партии нужно обменивать на наших защитников,

– сказал Давидюк.

Политолог отметил, что около 5 тысяч украинских военных находятся в российском плену, но их можно вытащить обменяв на пророссийских политиков. Николая Давидюка возмутило, что есть такое количество украинских пленных, а к предателям нет вопросов.

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Политолог удивлен, что у правительства нет вопросов к российскому коллаборанту Юрию Бойко. По его мнению, в Верховной Раде не столь критическая ситуация, чтобы не хватало голосов для принятия решений без коллаборантов.

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Политолог отметил, что Нестор Шуфрич возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и при этом он человек, работающий на Владимира Путина и Виктора Медведчука.

"Шуфрич возглавляет комитет свободы слова. То есть человек, который работает на Путина и Медведчука, который сдает наши национальные интересы – это глава комитета свободы слова. Стыд и позор Верховной Раде", – сказал Давидюк.

Что делать с "ОПЗЖ"

Несмотря на то, что партия запрещена, ее депутаты остались на своих местах, Николай Давыдюк убежден, что их нужно выгнать из парламента и для этого легко найти юридические инструменты. Также это касается членов "ОПЗЖ" в регионах.

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При этом политолог отметил, что не стоит судить всех все равно, но для каждого нужен честный суд, чтобы не было как в Харьковском суде, когда он отпускал наводчиков, коллаборантов и администраторов пророссийских телеграмм-каналов.

Телеграмм-канал, работавший против нас, в котором писали, что идет добрый Путин и спасет нас. А к этой девушке нет вопросов. Залог 30 тысяч гривен и все, можешь ехать. Ну она и на Молдову погнала,

– сказал политолог.

Давидюк предложил, чтобы те судьи, которые принимали решение в пользу коллаборантов, сами отсиживали их срок.

"Если ты брал деньги, отпустил коллаборанта, ну так иди за него в тюрьму, что это за правосудие такое. Судей даже в войну мы честных не получили. У нас появилось много институций, доверие в обществе, гражданское общество, волонтеры и ВСУ стали институтом, но такого мы не увидели в судьях", – сказал политолог.

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