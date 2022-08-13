В последнее время активизировались коллаборанты, – Хлань о подготовке "референдума" в Херсоне
В Пентагоне отметили, что россия попытается присоединить новые захваченные территории Украины. Это может произойти в ближайшие недели.
оккупанты пытаются убедить украинцев, что их никто не будет освобождать. Об этом для 24 канала рассказал Сергей Хлань – военный территориальной обороны, депутат Херсонского областного совета.
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"Мы видим, что активизировались именно коллаборанты, которые ездят по оккупированной Херсонщине и проводят так называемые встречи. Они убеждают людей, что Украина их бросила, а вот есть новая власть, которая будет обо всех заботиться. Однако люди настолько их ненавидят, что заявляют – помощь "не нужна и раньше жили хорошо", – сказал Хлань.
Херсонцы ждут ВСУ
По словам депутата, все подготовительные действия, проводимые коллаборантами с федеральной службой безопасности, херсонцы воспринимают резко. Предатели даже делают социологические опросы, но люди однозначно высказываются против "русского мира".
Единственное, чем живут сейчас люди на оккупированной территории – это вера в освобождение и Вооруженные силы Украины,
– подчеркнул Хлань.
Обратите внимание – Хлань о возможном псевдореферендуме: смотрите видео
Что происходит на оккупированной Херсонской области: последние новости
- Жители разных населенных пунктов оккупированной Херсонской области сообщили, что 13 августа слышали ряд взрывов.
- россияне похищают херсонцев ночью из их домов. Также оккупанты захватывают помещения учебных заведений.
- Захватчики не имеют надежных логистических путей для поставки вооружения в Херсон. Следовательно, их выносливость зависит от ранее накопленного оружия.
- ВСУ атаковали автомобильный мост в Новой Каховке. Это последняя переправа, по которой россияне привозили технику.
- В оккупированный Геническ захватчики привезли пенсию. В толпе затоптали человека.