В последнее время активизировались коллаборанты, – Хлань о подготовке "референдума" в Херсоне

В Пентагоне отметили, что россия попытается присоединить новые захваченные территории Украины. Это может произойти в ближайшие недели.

оккупанты пытаются убедить украинцев, что их никто не будет освобождать. Об этом для 24 канала рассказал Сергей Хлань – военный территориальной обороны, депутат Херсонского областного совета.

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"Мы видим, что активизировались именно коллаборанты, которые ездят по оккупированной Херсонщине и проводят так называемые встречи. Они убеждают людей, что Украина их бросила, а вот есть новая власть, которая будет обо всех заботиться. Однако люди настолько их ненавидят, что заявляют – помощь "не нужна и раньше жили хорошо", – сказал Хлань.

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По словам депутата, все подготовительные действия, проводимые коллаборантами с федеральной службой безопасности, херсонцы воспринимают резко. Предатели даже делают социологические опросы, но люди однозначно высказываются против "русского мира".

Единственное, чем живут сейчас люди на оккупированной территории – это вера в освобождение и Вооруженные силы Украины,

– подчеркнул Хлань.

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