Окупанти намагаються переконати українців, що їх ніхто не визволятиме. Про це для 24 каналу розповів Сергій Хлань – військовий територіальної оборони, депутат Херсонської обласної ради.
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"Ми бачимо, що активізувалися саме колаборанти, які їздять по окупованій Херсонщині й проводять так звані зустрічі. Вони переконують людей, що Україна їх покинула, а ось є нова влада, яка про всіх піклуватиметься. Проте люди настільки їх ненавидять, що заявляють – допомога не потрібна і раніше жили добре", – сказав Хлань.
Херсонці чекають ЗСУ
За словами депутата, всі підготовчі дії, які проводять колаборанти з федеральною службою безпеки, херсонці сприймають різко. Зрадники навіть роблять соціологічні опитування, але люди однозначно висловлюються проти "руского міра".
Єдине, чим живуть зараз люди на окупованій території – це віра у визволення та Збройні Сили України,
– наголосив Хлань.
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Що відбувається на окупованій Херсонщині: останні новини
- Мешканці різних населених пунктів окупованої Херсонщини повідомили, що 13 серпня чули низку вибухів.
- росіяни викрадають херсонців уночі з їхніх домівок. Також окупанти захоплюють приміщення закладів освіти.
- Загарбники не мають надійних логістичних шляхів для постачання озброєння у Херсон. Відтак їхня витривалість залежить від раніше накопиченої зброї.
- ЗСУ атакували автомобільний міст у Новій Каховці. Це остання переправа, якою росіяни привозили техніку.
- В окупований Генічеськ загарбники привезли пенсію. У натовпі затоптали людину.