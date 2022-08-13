Окупанти намагаються переконати українців, що їх ніхто не визволятиме. Про це для 24 каналу розповів Сергій Хлань – військовий територіальної оборони, депутат Херсонської обласної ради.

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"Ми бачимо, що активізувалися саме колаборанти, які їздять по окупованій Херсонщині й проводять так звані зустрічі. Вони переконують людей, що Україна їх покинула, а ось є нова влада, яка про всіх піклуватиметься. Проте люди настільки їх ненавидять, що заявляють – допомога не потрібна і раніше жили добре", – сказав Хлань.

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За словами депутата, всі підготовчі дії, які проводять колаборанти з федеральною службою безпеки, херсонці сприймають різко. Зрадники навіть роблять соціологічні опитування, але люди однозначно висловлюються проти "руского міра".

Єдине, чим живуть зараз люди на окупованій території – це віра у визволення та Збройні Сили України,

– наголосив Хлань.

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