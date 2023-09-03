"На кофе возьмете": Коломойского потролили после того, как суд отправил его в СИЗО

После заседания суда, на котором Игоря Коломойского отправили в СИЗО, журналисты потроллили олигарха. Ионы вспомнили его фразу о "кофе".

Этот вопрос на видео зафиксировали журналисты, ожидавшие ответов от Коломойского после заседания суда. Правда, на этот раз олигарх был не такой "болтливый", передает 24 Канал.

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"На кофе возьмете"

Когда Коломойский выходил из зала суда, где ему избрали меру пресечения, одна из журналисток решила пошутить над олигархом.

На кофе с собой возьмете?

– потролила она олигарха.

Правда, почему-то Коломойский не ответил на этот вопрос. Он проигнорировал все вопросы журналистов и покинул здание суда.

Журналистка пошутила над Коломойским: смотрите видео

Игорь Коломойский всегда был острым, общался с журналистами в дерзком тоне и мог обругать за простой вопрос. Как-то 23 марта 2015 года Коломойский в споре с нардепом Мустафой Найемом сказал фразу о кофе, который стал мемом. Ссора возникла на фоне рейдерства. Чтобы избежать ответов на вопросы, олигарх предложил пойти на кофе.

"Ну давай головой в стенку. Ну тогда пошли кофе пить. Кофе пить будешь?", – сказал Коломойский фразу, которая потом стала мемом.

Слова Коломойского о ставших мемом кофе: смотрите видео

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