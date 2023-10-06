Коломойский проиграл апелляцию: олигарх будет под стражей, но может выйти под залог

Судебное заседание по делу Игоря Коломойского 6 октября завершилось. Судьи не удовлетворили апелляцию его адвокатов.

Адвокаты Игоря Коломойского ранее обещали подать апелляцию для своего клиента, что и сделали. Но ее отклонили, передает 24 Канал.

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Кофе все же будет в СИЗО

Защитники Коломойского обжаловали залог для олигарха в 3,9 миллиарда гривен и стремились отменить его. Объясняли это своеобразно: мол, у их клиента нет таких денег, чтобы заплатить залог и выйти на свободу.

Также они говорили, что считают содержание Коломойского под стражей необоснованным, и просили об отмене меры пресечения. Ссылались, в частности, на то, что у их клиента хронические болезни.

Впрочем, у судей были свои соображения. По их словам, если смягчить Коломойскому меру пресечения и не держать его под стражей, он может поехать на Кипр или в Израиль, где будет скрываться от следствия. Олигарх имеет паспорта этих двух стран, а Кипр имеет право отказать в выдаче своих граждан.

Адвокат Коломойского Александр Лысак, конечно, опроверг это и убеждал, что бизнесмен не будет прятаться. Аргументы приводил довольно странные: мол, клиент с 2015 года не покидал пределы страны, имеет крепкие социальные связи – например, рядом с ним жена, которая поддерживает ВСУ. Но на судей это не повлияло: они оставили Коломойского под стражей с правом внесения залога в 3,8 миллиарда гривен.

Но на определенные уступки во время заседания все же пошли: к примеру, разрешили подзащитному быть рядом с адвокатами, а не в стеклянном боксе.

Коломойский выходит из бокса и садится к адвокатам: смотрите видео

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За бизнесмена хотели поручиться ведущие "плюсов"

Во время заседания 25 сентября Коломойского хотели взять на поруки Наталья Мосейчук, Юрий Горбунов, бывший министр культуры Александр Ткаченко и ряд ведущих, всего 15 человек. Суд отказал и оставил его под стражей.