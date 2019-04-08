Коломойский о "Привате": Пусть вернут 2 миллиарда – и нет вопросов

Олигарх Игорь Коломойский утверждает, что не планирует возвращать себе национализированный "Приватбанк". Но от намерения вернуть себе капитал в 2 миллиарда долларов не отказывается – после смены власти в Украине ожидает "справедливого суда".

Коломойский отмечает, что позиция государства относительно дальнейшей судьбы "Приватбанка" ему непонятна, пишет "Экономическая правда".

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Так, если суд установит неправильные или незаконные действия во время национализации, то "будет как-то договариваться, разрешать или судиться".

Мне не нужен "Приватбанк". Но там лежало два миллиарда долларов капитала. Пусть вернут – и нет вопросов,

– сказал он.

Однако сразу в суд Коломойский не спешит, говорит – "судиться сразу необязательно". Олигарху также "непонятна позиция государства". Он заявляет, что государство может оставить себе "Приватбанк", если хочет.

В то же время Коломойский подчеркнул, что "Приват" для государства является бременем, потому что оно "не знает, что с ним делать".

"Государство потратило весь кредитный портфель, который был в банке, и сейчас рассказывает, что по вине Коломойского и Боголюбова по кредитам ничего не платится", – заявил Коломойский.

Он добавил, что после смены власти в Украине он рассчитывает на "честный и справедливый суд и честную правовую оценку (национализации банка – 24 канал)".

Пока будет Порошенко, никакого справедливого суда в стране не будет. И не только по моему вопросу. Я никуда не спешу. Для меня это не вопрос жизни и смерти. Вопрос не в деньгах, а в принципе,

– отметил Коломойский.

Отметим, Печерский суд Киева снова арестовал активы группы компаний "Приват", принадлежащей украинскому олигарху Игорю Коломойскому. В частности, под арест попали 11 земельных участков "Буковеля". Кроме того, сам Коломойский попал в список "Миротворца". Среди причин – гражданство других стран, а также манипуляции и дестабилизация общественно-политической жизни в Украине.

В чем суть "дела "Приватбанка"?​

18 декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, национализировало этот банк.



В июне 2018 НБУ подал судебный иск в Швейцарию к Коломойскому из-за невыполнения им обязательств по предоставленному в 2016 году личному поручительству по кредитам рефинансирования, выданных "Приватбанку" в период между 2008 и 2015 годами. Поскольку все попытки НБУ урегулировать вопрос погашения Коломойским задолженности по кредитам оказались безуспешными, центробанк 18 декабря 2018 года подал в первую инстанцию ​​суда Республики и кантона Женевы иск против Коломойского на общую сумму 6,64 миллиарда гривен.