Почему Коломойский отказывается платить залог: неожиданное предположение расследователя
Еще 2 сентября суд избрал меру пресечения для Игоря Коломойского – пребывание два месяца под стражей. У олигарха был также выбор внести залог, сумма которого составляет почти 510 миллионов. Однако от такой альтернативы Коломойский неожиданно отказался.
Причина такого решения Коломойского лежит на поверхности, однако большинство даже и не рассматривало бы именно такой вариант. Свое предположение в эфире 24 Каналу выразил журналист-расследователь издания "Наши деньги" Юрий Николов.
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"Я думаю, у Коломойского и нет таких денег официально, поскольку деньги на залог нужно вносить из прозрачных, "белых и пушистых" источников. Или кто-то за него должен внести деньги в понятное происхождение", – отметил Юрий Николов.
Где подевались деньги Коломойского
Дело в том, что у Игоря Коломойского давно арестованы счета по решению британского суда. Поэтому вполне вероятно, что у него есть средства на собственное бытовое содержание, но не больше.
Не исключаю, что он просто не может такую сумму мобилизовать единовременно. Но с другой стороны – если даже может, то, что ему мешает посидеть в СИЗО СБУ? Может аллергия там легче переносится, у него же аллергия на сезонные цветы.
– иронизирует журналист.
К тому же условия, не стоит наивно считать, что содержание Коломойского в СИЗО существенно не отличаются от условий, которые могли бы быть у рядового украинца при таких серьезных обвинениях.
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Дело Игоря Коломойского: что известно
- Утром 2 сентября дом Игоря Коломойского посетили "гости" из СБУ, Офиса Генпрокурора и Бюро экономической безопасности. Тогда ему вручили подозрение сразу по нескольким статьям – мошенничество и незаконное отмывание средств. К слову, при доказывании вины, Коломойскому может "светить" 12 лет лишения свободы.
- В тот же день состоялось заседание суда, где ему избрали меру пресечения – содержание под стражей два месяца в Днепре. В то же время, Коломойскому предложить альтернативу – внести залог в размере почти 510 миллионов гривен. Адвокаты олигарха утвердительно заявили, что залог вносить не будут. По крайней мере, по рассмотрению апелляции.
- К слову об этом, рассмотрение апелляции Коломойского было назначено на 5 сентября. Однако из-за отсутствия материалов рассмотрение перенесли на 25 сентября. Соответственно, Коломойский остается в СИЗО до сих пор включительно.
- А уже в четверг, 7 сентября, Игорю Коломойскому сообщили о еще одном подозрении. Он обвиняется в завладении 9,2 миллиарда гривен "ПриватБанка". Заметим, что это уже четвертый эпизод в деле завладения денежными средствами банка. Ведь еще в октябре 2022 года НАБУ и САП сообщили, что собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам для того, чтобы доказать вину подозреваемых.