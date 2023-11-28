Суд продлил Коломойскому срок содержания под стражей: сколько он будет сидеть в СИЗО

Игорь Коломойский встретит рождественские и новогодние праздники в СИЗО. Суд снова продлил ему срок содержания под стражей.

Шевченковский районный суд Киева продлил срок действия меры пресечения для Игоря Коломойского. Это произошло во вторник, 25 ноября.

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Сколько Коломойский будет сидеть в СИЗО

Согласно решению суда, олигарх будет находиться в СИЗО до 26 января 2024 года. При этом у него есть возможность выйти под залог. Его размер сейчас составляет 3 миллиарда 712 тысяч гривен.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство детективов Бюро экономической безопасности Украины. Адвокаты Коломойского могут подать апелляцию.

До этого Коломойскому продлевали срок пребывания в СИЗО до 2 декабря 2023 года.

Последние новости о Коломойском

Недавно бизнесмен отказался от корпоративных прав на медиахолдинг 1+1 media. Он передал их гендиректору Ярославу Пахольчуку.

Как сообщалось ранее, Коломойский больше не владеет долей в компании JKX. Олигарх был опосредованным владельцем компании Eclairs Group Limited, однако теперь эта фирма стала государственной собственностью Великобритании.

Не так давно стало известно, что Московский арбитражный суд лишил Коломойского корпоративных прав на российские активы. Речь идет о компаниях Adygea Gas BV и Page Gas Ltd.