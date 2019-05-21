Коломойского обвинили в подготовке убийства и написали заявление к правоохранителям

В правоохранительные органы Украины написали заявление на бизнесмена Игоря Коломойского после его интервью, где олигарх назвал "аферистами" и пообещал "вывести на свет божий" граждан США Игоря Фрумана и Льва Парнаса. Они – клиенты Рудольфа Джулиани – личного адвоката американского президента Дональда Трампа.

Фруман и Парнас требуют начать досудебное расследование относительно возможного совершения Коломойским "преступления против жизни", сообщает "Радио Свобода".

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"В связи с угрозами Игоря Коломойского мы вынуждены ради своей безопасности уехать из Украины в свое место жительства в США, не закончив своих личных дел в Украине. Таким образом, Игорем Коломойским совершено преступление против жизни, а именно: приготовление к убийству", – говорится в заявлении от имени Парнаса и Фрумана, которое предоставила их адвокат Алина Самарец.

Соответствующие заявления направлены генпрокурору Юрию Луценко, министру внутренних дел Арсену Авакову и председателю Государственного бюро расследований Роману Трубе. В ведомствах подтвердили, что получили эти заявления.

"Это все ложь, что мы какие-то аферисты, мы у кого-то деньги просим, или о том, что у нас вроде – уголовные дела в Америке", – сказал в комментарии изданию Парнас.

Почему он нам предъявил такие угрозы, такие опасные заявления, я не могу объяснить, мы сами в шоке. Мы боимся за нашу жизнь. Поэтому мы и написали заявления. Все, что мы делаем – это рекомендация наших защитников. Главный адвокат – это Руди Джулиани,

– добавил Парнас.

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Кто такие Парнас и Фруман?

Парнас – американский бизнесмен, связанный с организацией American Friends of Anatevka (Анатевка – построенный за деньги еврейской общины населенный пункт Киевской области).



Фруман – также бизнесмен из США, который помогает собирать деньги на обустройство городка для еврейских переселенцев с востока Украины. Он делал пожертвования в фонд избирательной кампании Трампа.

Что известно касательно обвинений Коломойского в адрес Фрумана и Парнаса?

В блиц-интервью программе "Схемы" после своего возвращения в Украину Коломойский так отреагировал на слова Джулиани о том, что для выполнения предвыборных обещаний Зеленскому надо избавиться от людей "из прошлого".

"В Украине действуют 2 афериста, которые находятся под расследованием США. Один – Лев Парнас, а другой – Игорь Фруман. Они ходят здесь по Украине, собирают с людей деньги, рассказывают, что они близки с господином Джулиани – и что они решат с господином Луценко любой вопрос. Господин Луценко об этом даже не знает. И, я думаю, г-н Джулиани тоже об этом не знает. Два "Остапы Бендера", которые ходят между двумя странами и рассказывают всякое", – сказал Коломойский.

Они приезжали ко мне в Израиль и рассказывали, как мне надо с Зеленским общаться. Я сказал – я не имею отношения к Зеленскому. После этого они исчезли – и тут начались все эти провокации: насчет Джулиани, окружения, избавиться, еще какой-то херни,

– добавил олигарх.

Парнас заявил: "Мы никогда никому в жизни не говорим, как с кем себя вести. Это – не наше дело. А по деталям – где мы были и с кем встречались и кого видели – мы пока не можем комментировать".

После этого интервью Коломойского Джулиани обвинил его в клевете в отношении двух граждан США и заявил, что посоветовал своим клиентам судиться.