Коломойського звинуватили у підготовці вбивства і написали заяву до правоохоронців

У правоохоронні органи України написали заяву на бізнесмена Ігоря Коломойського після його інтерв’ю, де олігарх назвав "аферистами" і пообіцяв "вивести на світло боже" громадян США Ігор Фрумана і Лева Парнаса. Вони – клієнти Рудольфа Джуліані – особистого адвоката американського президента Дональда Трампа.

Фруман та Парнас вимагають розпочати досудове розслідування щодо можливого скоєння Коломойським "злочину проти життя", повідомляє "Радіо Свобода".

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"У зв'язку з погрозами Ігоря Коломойського ми вимушені задля своєї безпеки виїхати з України до свого місця проживання в США, не закінчивши своїх особистих справ в Україні. Таким чином, Ігорем Коломойським вчинено злочин проти життя, а саме: готування до вбивства", – мовиться в заяві від імені Парнаса та Фрумана, яку надала їхня адвокатка Аліна Самарець.

Відповідні заяви скеровані генпрокуророві Юрієві Луценку, міністрові внутрішніх справ Арсенові Авакову та голові Державного бюро розслідувань Романові Трубі. У відомствах підтвердили, що отримали ці заяви.

"Це все брехня, що ми якісь аферисти, що ми в когось гроші просимо або те, що в нас начебто – кримінальні справи в Америці", – сказав у коментарі виданню Парнас.

Чому він нам пред'явив такі погрози, такі небезпечні заяви, я не можу пояснити, ми самі у шоці. Ми боїмося за наше життя. Тому ми і написали заяви. Все, що ми робимо – це рекомендація наших захисників. Головний адвокат – це Руді Джуліані,

– додав Парнас.

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Хто такі Парнас та Фруман? Парнас – американський бізнесмен, пов'язаний з організацією American Friends of Anatevka (Анатевка – побудований за гроші єврейської громади населений пункт на Київщині).



Фруман – також бізнесмен зі США, який допомагає збирати гроші на облаштування містечка для єврейських переселенців зі сходу України. Він робив пожертви до фонду виборчої кампанії Трампа.

Що відомо про звинувачення Коломойського на адресу Фрумана і Парнаса?

У бліц-інтерв'ю програмі "Схеми" після свого повернення в Україну Коломойський так відреагував на слова Джуліані про те, що для виконання передвиборчих обіцянок Зеленському треба позбутися людей "з минулого".

"В Україні діють 2 аферисти, які перебувають під розслідуванням США. Один – Лев Парнас, а інший – Ігор Фруман. Вони ходять тут Україною, збирають з людей гроші, розповідають, що вони близькі з паном Джуліані – і що вони вирішать із паном Луценком будь-яке питання. Пан Луценко про це навіть не знає. І, я думаю, пан Джуліані теж про це не знає. Два "Остапи Бендери", які ходять поміж двома країнами й розповідають всіляке", – сказав Коломойський.

Вони приїжджали до мене в Ізраїль і розповідали, як мені треба із Зеленським спілкуватися. Я сказав – я не маю відношення до Зеленського. Після цього вони зникли – і тут почалися всі ці провокації: щодо Джуліані, оточення, позбутися, ще якоїсь маячні,

– додав олігарх.

Парнас заявив: "Ми ніколи нікому в житті не кажемо, як з ким поводитися. Це – не наша справа. А щодо деталей – де ми були і з ким зустрічались, і кого бачили – ми поки не можемо коментувати".

Після цього інтерв'ю Коломойського Джуліані звинуватив його у наклепі щодо двох громадян США і заявив, що порадив своїм клієнтам cудитись.