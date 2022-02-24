Колонна военной техники движется к украинской границе с Беларусью

Очевидцы зафиксировали перемещение колонны военной техники к украинской границе. Ее перебрасывают с территории Беларуси.

Видео с колоннами российской техники зафиксировали очевидцы. На обнародованных кадрах видны десятки грузовиков.

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Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно выступал в защиту России и заявлял, что ни белорусские, ни российские военные не собираются нападать на Украину.

Колонна военной техники движется к украинской границе: смотрите видео

Заметим, что в ночь на 24 февраля в ряде украинских городов прозвучали мощные выстрелы. О них сообщают жители Киева, Харькова, Черниговской области, Одессы. Украина официально закрыла небо для гражданских самолетов.