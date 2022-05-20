Колонны авто до сих пор стоят в районе Васильевки: оккупанты не выпускают их ни в одну из сторон

Российские военные продолжают блокировать выезд мирных людей в районе Васильевки на Запорожье. Войска агрессора не пропускают людей ни в одну из сторон.

Проезд через Орехов и Пологи также остается закрытым

Огромная колонна автомобилей продолжает ждать, когда российские оккупанты позволят проехать через блокпост в районе Васильевки.

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Россияне не пропускают авто ни на Запорожье, ни в обратном направлении. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что проезд через Орехов и Пологи также остается закрытым.

Россияне блокируют тысячи автомобилей

18 мая в Запорожской областной военной администрации сообщили, что российские войска закрыли проезд в направлении Запорожья из временно захваченного города Васильевка.

19 мая стало известно, что во временно оккупированной Васильевке образовались гигантские очереди перед российским блокпостом. Оккупанты не пропускают на подконтрольную Украине территорию.

По предварительным данным, в очереди стоят около 1 тысячи автомобилей. Во многих машинах находятся женщины и дети, однако российские военные неумолимы.

Видео очереди перед блокпостом в Васильевке

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Российские войска во временно оккупированном Энергодаре 18 мая похитили начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна. Они пришли в его кабинет с обысками и увезли в неизвестном направлении.

Поэтому 20 мая пожарные вышли на протест в Энергодаре. Они выразили возмущение действиями оккупантов, похитивших начальника пожарно-спасательного отряда Трояна. Россияне силой разогнали мирный протест.

Известно, что оккупационные власти продолжают осуществлять репрессии в отношении украинцев. Только на временно оккупированной территории Запорожской области с начала полномасштабной войны оккупанты похитили около 300 человек. По состоянию на 11 мая в плену оккупантов находились 118 человек.

Также следует отметить, что российские оккупанты хотят ввести рубль в оккупированных районах Запорожской области. Кроме того, они объявили, что присоединят Запорожскую АЭС к российской системе. Впрочем, в Энергоатоме высмеяли захватчиков, отметив, что это невозможно сделать.

К сведению – в Энергодаре пожарные вышли на протест против оккупантов: смотрите видео