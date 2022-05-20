Колонны авто до сих пор стоят в районе Васильевки: оккупанты не выпускают их ни в одну из сторон
Источник:Суспільне Запорожье
Российские военные продолжают блокировать выезд мирных людей в районе Васильевки на Запорожье. Войска агрессора не пропускают людей ни в одну из сторон.
Проезд через Орехов и Пологи также остается закрытым
Огромная колонна автомобилей продолжает ждать, когда российские оккупанты позволят проехать через блокпост в районе Васильевки.
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Россияне не пропускают авто ни на Запорожье, ни в обратном направлении. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что проезд через Орехов и Пологи также остается закрытым.
Россияне блокируют тысячи автомобилей
- 18 мая в Запорожской областной военной администрации сообщили, что российские войска закрыли проезд в направлении Запорожья из временно захваченного города Васильевка.
- 19 мая стало известно, что во временно оккупированной Васильевке образовались гигантские очереди перед российским блокпостом. Оккупанты не пропускают на подконтрольную Украине территорию.
- По предварительным данным, в очереди стоят около 1 тысячи автомобилей. Во многих машинах находятся женщины и дети, однако российские военные неумолимы.
Видео очереди перед блокпостом в Васильевке
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Российские войска во временно оккупированном Энергодаре 18 мая похитили начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна. Они пришли в его кабинет с обысками и увезли в неизвестном направлении.
Поэтому 20 мая пожарные вышли на протест в Энергодаре. Они выразили возмущение действиями оккупантов, похитивших начальника пожарно-спасательного отряда Трояна. Россияне силой разогнали мирный протест.
Известно, что оккупационные власти продолжают осуществлять репрессии в отношении украинцев. Только на временно оккупированной территории Запорожской области с начала полномасштабной войны оккупанты похитили около 300 человек. По состоянию на 11 мая в плену оккупантов находились 118 человек.
Также следует отметить, что российские оккупанты хотят ввести рубль в оккупированных районах Запорожской области. Кроме того, они объявили, что присоединят Запорожскую АЭС к российской системе. Впрочем, в Энергоатоме высмеяли захватчиков, отметив, что это невозможно сделать.
К сведению – в Энергодаре пожарные вышли на протест против оккупантов: смотрите видео