На стабилизационный пункт доставили четырех бойцов-колумбийцев из состава ВСУ, трое из них получили легкие и средние ранения. Иностранные военные взяли в плен российского солдата, зная лишь два слова "сдавайся" и "умри".

Корреспондентка 24 Канала Андриана Кучер сообщила, что во время операции колумбийцев атаковали семь российских FPV-дронов, которые разрушили половину траншеи, но благодаря поддержке украинских собратьев им удалось эвакуироваться.

Как колумбийцы в составе ВСУ попали под удар FPV-дронов?

Одному из раненых бойцов досталось в глаза осколками от взрыва. Он видит очень размыто, открывать глаза пока нельзя из-за сильной боли. Медики осторожно осмотрели ранения и наложили повязку, чтобы избежать повторной травматизации. Общались с ним на испанском, поскольку английского мужчина не понимает.

Все четверо мужчин служат в одном отряде, где есть отдельная интернациональная рота, остальные бойцы – украинцы.

Украинские пилоты дронами обнаружили российского солдата в траншее, после чего колумбийцы провели зачистку и взяли его в плен. Во время перехода к следующей траншее их засек вражеский дрон.

Я до сих пор не понимаю, как нам удалось выжить. Половина траншеи было уничтожено, еще один удар – и нас бы не стало. К счастью, атаки на несколько минут прекратились, и украинские солдаты помогли нам перейти в другую траншею. После приказа мы отправились к точке эвакуации. Мы преодолели примерно 8 – 10 километров до медпункта,

– рассказал один из колумбийских военных.

Что еще известно о ситуации на фронте?