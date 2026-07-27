"Мы готовы ко всему": полковник ВСУ назвал главные вызовы и угрозы в обороне Одессы

Одесса и Одесская область остаются лет под прицелом врага. Кроме того, существует угроза попыток оккупантов захватить этот украинский регион. Однако украинские силы готовы к подобным вызовам.

Командир оперативно-тактической группировки "Одесса" Денис Носиков рассказал 24 Каналу о том, как выстраивается оборона города и области. Также он отметил, какие еще направления находятся под контролем группировки.

Как обеспечивается оборона Одессы и области?

Носиков подчеркнул, что ОТГ "Одесса" осуществляет работу по нескольким направлениям.

Прежде всего, это оборона Одесщины от средств воздушного нападения врага, который происходит круглосуточно. Речь идет не только об оперативно-тактической группировке "Одесса". Моя штатная должность – начальник регионального управления сил территориальной обороны "Юг", в который входят разные силы и составляющие Сил обороны. Все вместе мы делаем все для того, чтобы выполнять эту задачу,

– заметил он.

В то же время из-за того, что меняется и действия врага, и технологии, не все вопросы удается решить, но, по словам командир ОТГ "Одесса", прилагаются все усилия, решить все проблемы.

Мы уничтожаем примерно 90% ракет и "Шахедов", запускаемых противником. Однако людям это трудно объяснить, ведь, если, например, 99% средств сбито, но и один "Шахед" куда-то прилетит и будут последствия, то население будет считать, что мы где-то все вместе недорабатываем,

– объяснил Денис Носиков.

Еще одна важная задача, по его словам, – круговая оборона города Одессы и полосы ответственности оперативно-тактической группировки "Одесса". Она охватывает не только Одесскую область, но часть Николаевской.

На сегодняшний день, как отметил командир ОТГ "Одесса", заканчивается подготовка города Одесса к круговой обороне. Она включает в себя систему фортификаций, противотанковые рвы, дополнительные противопехотные невзрывные средства, малозаметные препятствия, разнообразные взрывные мероприятия. Есть три рубежа обороны: внешний рубеж, второе кольцо – промежуточный рубеж и третье кольцо – внутренний рубеж обороны.

Командир ОТГ "Одесса" рассказал о том, как идет подготовка к обороне Одесщины: смотрите видео

"Очень всего много. Это очень большая, мощная система обороны города Одесса и Одесской области, которая почти делает невозможным продвижение врага в случае, если он примет решение, идти в Одессу", – подчеркнул он.

Носиков также назвал еще одно направление, которое контролирует его группировку – это Приднестровский. На нем выполняется задача по обороне. Также речь идет о Кинбурнском направлении, где осуществляются боевые задания. К примеру, в случае угрозы высадки морского десанта противника, ОТГ "Одесса" готово к этому.

Напомним, что 123 отдельная бригада ТРо, входящая в ОТГ "Одесса", совершила впервые в истории уникальную операцию . На берег оккупированной Кинбурнской косы в Николаевской области был доставлен с помощью управляемой морской платформы и высажен НРК. По мнению военных, такая операция – не просто технический эксперимент, а принципиально новый подход к ведению боевых действий – вместо военных под удар противника подставляют роботизированные системы.