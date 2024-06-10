Экс-командир батальона "ОУН" Кохановский погиб под Волчанском

За Украину продолжают отдавать жизни лучшие. В Харьковской области погиб лидер "Добровольческого движения ОУН" Николай Кохановский. Он также был командиром батальона "ОУН".

В понедельник, 10 июня, вдова диссидента Степана Хмары – Роксолана Хмара – заявила о смерти Кохановского в окопе под Волчанском. Также воспоминаниями о бойце поделился его друг Семен Семенченко.

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Гибель Николая Кохановского

Известно, что Николай Кохановский ушел на фронт еще в 2014 году, когда оккупанты взяли под контроль части восточных областей Украины. В течение двух лет он был командиром добровольческого батальона "ОУН".

Как свой зрачок, берег каждого воина. Он был националистом! Настоящим и преданным Украине до конца,

– написала Роксолана Хмара, выражая соболезнования близким и родным павшего воина.

Семенченко добавляет, что Кохановский был преданным идеалам Революции Достоинства, активным участникам которой он был. В частности, он выходил митинги против коррупции, российских активов в Украине, привлекая внимание к проблемам в государстве.

В 2022 году, когда началась полномасштабка, ребята из батальона специального назначения "Донбасс" влились в батальон "ОУН" и защищали Киев... Впоследствии Кохановский пошел рядовым в обычное подразделение ВСУ.

Совсем недавно, 2 июня, Николай Кохановский в своих социальных сетях публиковал видео с фронта. Он отмечал, что, что защитники – не пасут задних и делают все, чтобы уничтожить захватчиков, которые прячутся по посадкам за несколько сотен метров.

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"Добровольческое движение ОУН" является общественной организацией, проводником которой до конца своих дней был Кохановский. В то же время батальон "ОУН" – военное подразделение. Во времена АТО Николай Кохановский был его командиром, но после большого вторжения воевал как рядовой.

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