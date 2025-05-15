Удалось снять, как он тонет, – командир легендарной Group 13 ГУР назвал "любимую" уничтоженную цель

ГУР представило новый дрон Magura V7. На счету этих морских дронов десятки уничтоженных целей: катера, лодки и даже российские истребители.

О спецподразделении Group 13 и его командире, которые занимаются охотой за вражескими объектами, известно довольно мало. Как рассказала ведущая 24 Канала София Трощук, так нужно, чтобы не навредить военным и не помочь врагу.

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Какая "любимая" цель

Командир Group 13 с позывным "Тринадцать" рассказал, что важным является уничтожение всех целей, которые повлияют на боеспособность России. Однако он назвал одну особую, которая запомнилась ему больше всего.

Для меня, пожалуй, знаковая цель – это ракетный корабль "Ивановец". Нам еще удалось снять видео, как он тонет. Это то, что очень отображается в моей памяти,

– рассказал "Тринадцатый".

Напомним, корабль "Ивановец" уничтожили в ночь на 1 февраля 2024 года. Всего таких кораблей у россиян было всего 3. Вероятно, тогда погибли все 40 человек, которые были на борту. Оккупанты пытались уничтожить дроны, которые атаковали корабль, но сделать это из пулеметов было нереально.

Стоит заметить, что разведчики также поделились информацией о новых дронах Magura V7, которые могут переносить ракеты и другое тяжелое вооружение. Так они немного приоткрыли завесу для общественности, но в целом проект Magura остается загадкой и настоящим ужасом для российских оккупантов.