"Там такой сброд, это п**дец": командир оккупантов об алкоголизме среди "мобиков"

Российские мобилизованные испытывают серьезные проблемы с подготовкой и дисциплиной. В Херсонской области командир батальона оккупантов жалуется на то, что его подчиненные постоянно употребляют алкоголь.

Украинская разведка опубликовала перехваченный разговор командира батальона захватчиков на Херсонском направлении. Он жалуется своему коллеге на проблемы с дисциплиной среди мобилизованных.

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"Там воды х*й найдут": пьяным "мобикам" обещают партизанскую жизнь

Российский командир недоволен очередной мобилизованной партией. Мол, они только пьют и ничего не умеют.

Самый х*евый солдат – наш! Там такой сброд, это пиз*ец! 5 человек нах*ярились, их в прошлую среду отправили к вам туда сразу. Из этого района 5 человек отправили, следующей партией алкашей потом отправят,

– говорит командир оккупантов.

Очередной перехвачен разговор оккупантов : видео

Его собеседник настроен оптимистично. Он пообещал, что устроит этим солдатам партизанскую жизнь. Этот же командир подчеркнул, что "алкашей любят в его части". "Примут, как родных!"

Испуганные "мобики" прячутся в лесах Луганщины

Российские мобилизованные отказываются воевать. Часть из них убежала в лес и скрывается от своей армии. Об этом они поведали своим родителям. Мол, они были отправлены в Украину почти сразу после вручения повестки. Они даже не прошли обучение.

В Луганской области мобилизованные попали под минометный обстрел, поэтому они отступили и решили скрываться в лесу. В России их уже считают дезертирами.

Оккупанты уже не в первый раз жалуются на отсутствие надлежащих условий на передовой. Они рассказывают своим землякам, что даже воды нет, поэтому пьют из лужи. А вместо 200 тысяч рублей получают всего 2 – 4 тысячи.

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