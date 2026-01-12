"Они готовы со мной идти": командир штурмового взвода рассказала, как получила авторитет в бою
- Светлана стала командиром штурмового взвода после окончания академии управления действиями механизированных подразделений.
- Ее авторитет во взводе вырос после успешных боевых выходов, где она доказала свою отвагу и компетентность.
Военная Светлана рассказала, как она стала командиром штурмового взвода в 92 ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. По ее словам, авторитет она получила во время боевых выходов в Купянской операции.
Как Светлана стала командиром?
Светлана рассказала, что присоединилась к бригаде уже на офицерской должности – после завершения обучения в академии управления действиями механизированных подразделений, которую закончила в звании лейтенанта.
По ее словам, сначала военные считали ее "маленькой девочкой".
Я более чем уверена – сначала они не воспринимали меня серьезно,
– добавила командир.
Однако все изменил первый боевой выход.
После того, как военная подготовилась к боевому выходу, пошла на позиции и вернулась, среди собратьев начали распространяться разговоры о том, что она не испугалась. Впоследствии, после нескольких боевых выходов отношение в подразделении изменилось окончательно.
Сейчас это уже было три выхода. Что касается моего взвода – они все готовы со мной сейчас пойти,
– подчеркнула она.
По словам военных, история Светланы – это пример того, как авторитет в боевых подразделениях формируется не по полу или ростом, а по решительности, ответственностью и готовностью бороться за свою страну.
Возможна ли в Украине мобилизация женщин?
По закону, военнообязанными являются женщины определенных специальностей и профессий. Речь идет в частности о: медицинских и фармацевтических специальностях (врачи, фармацевты и т.д.), а также другие профессии, соответствующие военно-учетным специальностям из списка Минобороны.
Эти женщины формально подлежат воинскому учету, однако не могут быть мобилизованы без добровольного согласия.
Для них также обязательным является обновление данных через портал Дія или мобильное приложение Резерв+, лично в ТЦК и СП, или через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).