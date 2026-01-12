"Они готовы со мной идти": командир штурмового взвода рассказала, как получила авторитет в бою

Военная Светлана рассказала, как она стала командиром штурмового взвода в 92 ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. По ее словам, авторитет она получила во время боевых выходов в Купянской операции.

Как Светлана стала командиром?

Светлана рассказала, что присоединилась к бригаде уже на офицерской должности – после завершения обучения в академии управления действиями механизированных подразделений, которую закончила в звании лейтенанта.

По ее словам, сначала военные считали ее "маленькой девочкой".

Я более чем уверена – сначала они не воспринимали меня серьезно,

– добавила командир.

Однако все изменил первый боевой выход.

После того, как военная подготовилась к боевому выходу, пошла на позиции и вернулась, среди собратьев начали распространяться разговоры о том, что она не испугалась. Впоследствии, после нескольких боевых выходов отношение в подразделении изменилось окончательно.

Сейчас это уже было три выхода. Что касается моего взвода – они все готовы со мной сейчас пойти,

– подчеркнула она.

По словам военных, история Светланы – это пример того, как авторитет в боевых подразделениях формируется не по полу или ростом, а по решительности, ответственностью и готовностью бороться за свою страну.

