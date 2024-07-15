Вымогал взятку за отгул на сушу: командир судна ВМС шантажом получал плату с подчиненных

Работники ГБР сообщили о подозрении командиру отделения на одном из судов ВМС Украины. Он без взятки не отпускал подчиненных на берег.

Согласно требованиям командира, подчиненные должны были заплатить ему тысячи гривен, чтобы попасть на сушу. Сейчас же правонарушителя удалось задержать, продолжается следствие.

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Что известно о взяточничестве в ВМС

По данным ГБР, чтобы уйти в законный выходной с судна, подчиненные должны были заплатить ему не менее 10 тысяч гривен. По предварительной информации, так он мог зарабатывать на отгулах моряков не менее 150 тысяч гривен в месяц.

Так, 9 июля 2024 года правоохранители задержали фигуранта во время получения очередной оплаты в сумме 1 тысячи долларов США. Эти деньги он получил от подчиненного за возможность в течение месяца ходить в выходные на сушу.

Военнослужащему сообщено о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды. Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 182 тысяч гривен,

– говорят в Государственном бюро расследований.

Сообщается также, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

К слову, недавно была разоблачена схема легализации более 21 миллиона евро по делу о рекордной взятке председателю Государственной фискальной службы Украины. Незаконную выгоду фигурант получал в течение 2015 – 2016 годов.