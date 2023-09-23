Существовало два типа пригожинских убийц: зеки и обученные идейные наемники, – боец "Артан"
Защитник Андрей Мельник рассказал, что труднее всего воевать было именно с "вагнеровцами". Он также отметил, что они разделились на 2 типа.
Командир взвода спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан" Андрей Мельник, известный по позывному "Фаворит", рассказал 24 Каналу, что с вагнеровцами действительно было сложно воевать.
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"Вагнеровцы" никогда не отступали
Андрей Мельник признался, что вагнеровцы действительно опытные военные, никогда не отступали. Но он отметил, что существовали два типа пригожинских убийц: зеки и непосредственно обученные идейные наемники.
Первые залетали вперед "мясом". Вторые наблюдали за нашими позициями и выступали уже когда понимали, где мы. Вот эти делали все очень хорошо, но мы противостояли им вполне успешно. Их потери были просто безумными. Да и вообще, где теперь "вагнер", и где мы? Однако никогда нельзя сказать, что они какие-нибудь глупые. Это люди с безумным опытом, которые жили войной, постоянно участвовали в боевых действиях в Африке, Сирии, летали в Венесуэлу. У них не было такого командования, как у обычных ВС России, когда без разрешения генерала нельзя даже огонь открыть,
– сказал "Фаворит".
Где сейчас ЧВК "Вагнера"
- После "мятежа" Пригожина Кремль предложил вагнеровцам подписать контракты по минобороны России. Тех, кто не захотел этого делать, переместили в Беларусь.
- Участники ЧВК "Вагнера" участвуют в учениях совместно с белорусскими военными и выступают в качестве инструкторов.
- В России вербовка наемников в эту частную компанию сейчас остановлена. Также известно, что Кремль хочет создать "государственный Вагнер", чтобы иметь полный контроль над наемниками и при этом иметь возможность и дальше мобилизовать зеков.
- В сентябре стало известно, что всем вагнеровцам в Беларуси, не захотевшим подписывать контракт с МО России и ехать на войну в Украину, предложили перейти в состав лукашенковской ППК "ГардСервис".