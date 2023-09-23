Существовало два типа пригожинских убийц: зеки и обученные идейные наемники, – боец "Артан"

Защитник Андрей Мельник рассказал, что труднее всего воевать было именно с "вагнеровцами". Он также отметил, что они разделились на 2 типа.

Командир взвода спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан" Андрей Мельник, известный по позывному "Фаворит", рассказал 24 Каналу, что с вагнеровцами действительно было сложно воевать.

К теме "Мы делаем то, что враг не способен вообразить". Интервью с офицером спецподразделения ГУР МО "Артан"

"Вагнеровцы" никогда не отступали

Андрей Мельник признался, что вагнеровцы действительно опытные военные, никогда не отступали. Но он отметил, что существовали два типа пригожинских убийц: зеки и непосредственно обученные идейные наемники.

Первые залетали вперед "мясом". Вторые наблюдали за нашими позициями и выступали уже когда понимали, где мы. Вот эти делали все очень хорошо, но мы противостояли им вполне успешно. Их потери были просто безумными. Да и вообще, где теперь "вагнер", и где мы? Однако никогда нельзя сказать, что они какие-нибудь глупые. Это люди с безумным опытом, которые жили войной, постоянно участвовали в боевых действиях в Африке, Сирии, летали в Венесуэлу. У них не было такого командования, как у обычных ВС России, когда без разрешения генерала нельзя даже огонь открыть,

– сказал "Фаворит".

Где сейчас ЧВК "Вагнера"