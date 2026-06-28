Командира 154-й ОМБр Кононникова, возможно, нашли с огнестрельным ранением

В Запорожской области правоохранители расследуют обстоятельства смерти военного офицера. Его обнаружили с огнестрельным ранением.

Об этом сообщила полиция Запорожской области.

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Что известно о ранении Кононникова?

Правоохранители заявили, что устанавливают обстоятельства смерти военного, которого нашли мертвым с огнестрельным ранением.

Полиция внесла сведения по этому факту в Единый реестр досудебных расследований. Инцидент квалифицируют по статье 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Продолжаются следственные действия под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в области обороны Восточного региона.

Напомним, 28 июня командира 154-й отдельной механизированной бригады полковника Владимира Кононникова обнаружили без признаков жизни. Предварительно, у него не было обнаружено признаков насильственной смерти. Окончательные выводы будут сделаны после завершения экспертиз и следственных действий. К тому же было назначено служебное расследование.

Ранее сеть потряс скандал с 425-м отдельным штурмовым полком "Скала". Там за несколько месяцев могли умереть не менее 26 новобранцев. Родственники и очевидцы сообщали о проблемах с медицинской помощью и о жестких условиях подготовки в полку.

Впоследствии в полку подтвердили смерть 25 из 26 военных. Там заявили о разных возможных обстоятельствах смерти, но точные им якобы неизвестны.