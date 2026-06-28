Про це повідомила поліція Запорізької області.
Що відомо про ймовірне поранення Кононнікова?
Правоохоронці заявили, що встановлюють обставини смерті військового, якого знайшли мертвим з вогнепальним пораненням.
Наразі поліція внесла відомості за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Інцидент кваліфікують за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.
Тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Нагадаємо, 28 червня командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Кононнікова виявили без ознак життя. Попередньо, в нього не було виявлено ознак насильницької смерті. Остаточні висновки будуть зроблені після завершення експертиз і слідчих дій. До того ж було призначено службове розслідування.