Командиров лодки США, которая столкнулась с горой в Южнокитайском море, отстранили

5 ноября 2021 , 12:11
Читати новину українською

Источник:

Daily Mail

Американских офицеров, которые осуществляли командование подводной лодкой, которая столкнулась с подводной горой в Южнокитайском море, отстранили. Их отстранили от исполнения обязанностей из-за утраты доверия.

Согласно заявлению военных, командующий Седьмого флота США вице-адмирал Карл Томас заявил, что этого инцидента можно было бы избежать.

К теме Атомная подводная лодка США столкнулся с неизвестным объектом в Южнокитайском море

Военных с судна отстранили

Инцидент можно было предотвратить, если бы офицеры принимали осмотрительные решения и придерживались необходимых процедур,
 –  отметил Томас.

Из-за этого офицеров, осуществлявших командование подводной лодкой USS Connecticut, решили отстранить. Решение объяснили утратой американскими военными доверия.

С должностей сняли всех 3 высших офицеров подводной лодки:

  • командира судна Кэмерона Альджилани,
  • старшего помощника Патрика Кашина,
  • начальника лодки Кори Роджерса.

Столкновение подводной лодки США с горой: что известно

  • Американская подводная лодка с атомным приводом USS Connecticut, стоимостью более 3 миллиардов долларов, 2 октября врезалась в гору в Южнокитайском море.
  • В результате инцидента 11 моряков получили травмы.
  • Авария произошла, когда напряжение в регионе возросло из-за вторжения китайских военных в зону интеграции Тайваня.
Автор: Наталія Пристанська