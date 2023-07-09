"Горит" все: как в России реагируют на итоги встречи Зеленского с Эрдоганом

Приятные новости из Турции для Украины просто ошарашили российское общество. Пропагандисты истерят, а в сети сеют панику. Тем временем украинцы приветствуют защитников "Азовстали" дома и благодарят Реджепа Эрдогана за поддержку.

В Турции произошли действительно исторические события. Помимо возвращения командиров "Азовстали", Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган договорились об усилении оборонного сотрудничества. Об этом 24 Каналу рассказал Алексей Буряченко – политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин.

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Россияне истерят

Накануне саммита НАТО Владимир Зеленский совершил ряд важных визитов во многие украинские партнеры. Не исключением стала и Турция, куда Зеленский прибыл 7 июля. Визит в частности важен, потому что Реджеп Эрдоган имеет прямые связи с Владимиром Путиным, о чем не раз подчеркивал сам.

В частности, именно по протекции Эрдогана воины из "Азовстали" находились в Турции. По условиям обмена, они должны были оставаться там до конца войны.

В России "горит" все, у них истерика на этот счет. Там такой вой, что даже сложно переждать. Летят "камни" и в самого Эрдогана,

– отметил Алексей Буряченко.

Следует отметить решительность как Владимира Зеленского, так и Реджепа Эрдогана, ведь украинские бойцы все же вернулись домой.

Другие важные события в Турции

Однако это не все приятные новости из Турции. Имеются также подписанные меморандумы, инфраструктурные договоренности, а также продление зернового соглашения. В конце концов, именно видение Анкары относительно деоккупации украинских территорий является положительным знаком.

"Эрдоган изначально говорил, что Россия – государство-агрессор, что Крым всегда был украинским. Но никто не ожидал, что эти переговоры могут быть столь результативными", – подчеркнул политолог.

Не исключено, что и мятеж Пригожина и слабость кремлевского режима, которую он обнажил, имели свое влияние на западных партнеров. В конце концов, это придало решимости союзникам Украины и повлияло на ряд переговорных процессов.

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