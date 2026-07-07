Российские командиры намеренно дезинформируют Путина: Федоренко объяснил, зачем им это

Несмотря на постоянные заявления Кремля об "успехах" на фронте, внутри российских властей обостряется борьба между различными группами влияния. Военное командование, спецслужбы и экономический блок по-разному видят будущее войны, а генералы, вероятно, сознательно приукрашивают реальную ситуацию, чтобы сохранить свои должности и привилегии.

Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал "24 Каналу", что российские генералы предоставляют Владимиру Путину ложную информацию о ходе боевых действий. Это позволяет им демонстрировать собственную "эффективность", хотя реальная ситуация на фронте совсем иная.

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Зачем генералы обманывают Путина

По мнению Юрия Федоренко, Россию не стоит недооценивать, ведь у нее есть мощный сектор безопасности, спецслужбы и экономические ресурсы. В то же время внутри российской верхушки существует конфликт интересов, который только усиливается из-за затянувшейся войны.

Они (военное руководство – 24 Канал) рисуют карты там, где наши тыловые зоны якобы уже находятся под оккупацией. На выполнение этих задач противнику может не хватить и года, а они уже сейчас подают такую информацию,

– сказал он.

Федоренко пояснил, что таким образом российские командиры стремятся получать новые награды, сохранять влияние и доступ к финансовым ресурсам. Именно поэтому, по его словам, значительная часть военного руководства заинтересована в продолжении войны, а большие потери личного состава не являются для них определяющим фактором.

Военный о ситуации в Кремле: видео

Однако совершенно иную позицию все чаще занимает финансово-экономический блок Кремля. Там осознают, что затягивание войны постепенно истощает российскую экономику и создает риски внутренней дестабилизации.

Финансово-экономический блок говорит: "Навоевались, хватит". Если война продлится, наступит крах российской экономики. Там, где начинается голод, начинаются и бунты,

– отметил военный.

Он также считает, что украинские удары на большие расстояния все сильнее влияют на ситуацию внутри России. Из-за экономических потерь и ужесточения санкций в российских элитах растет недовольство самим Путиным, а впоследствии ему могут попытаться приписать всю ответственность за последствия войны.

Придется найти виновного. А кто может быть лучшим виновником? Тот, кто мертв. Тот, кто когда-то сказал по телевидению: "Я принял решение о проведении специальной военной операции". На него спишут всю горечь войны,

– подчеркнул Федоренко.

В то же время он подчеркнул, что такие сценарии станут реальностью только при условии дальнейшего давления на Россию. Украине необходимо и в дальнейшем укреплять Силы обороны, ведь именно от их укомплектованности зависит, насколько быстро удастся заставить агрессора прекратить войну.