В Вашингтоне выдвинули идею о приобретении у России Командорских островов в Тихом океане. Москве хотят предложить за архипелаг 15 миллиардов долларов США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Breaking Defense.

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Что известно об идее США с приобретением Командорских островов?

Автором идеи стал подполковник армии США Джеффри Фриц, который отметил, что подобный шаг можно сравнить с покупкой Аляски в 1867 году. Тогда эту сделку называли "глупостью Сьюарда", но впоследствии она стала стратегической основой энергетической и оборонной мощи США.

Предложение заключается в том, чтобы Соединенные Штаты добивались мирной и прагматичной покупки Командорских островов у Российской Федерации за 15 миллиардов долларов, чтобы контролировать потенциальную активность китайских подводных лодок, которые пытаются войти в Северный Ледовитый океан.

Командорские острова расположены непосредственно вдоль потенциального маршрута от военно-морской базы Китая Цзянэчжуан в Арктику. Их расположение имеет стратегическое и географическое значение для мониторинга подводной активности.

Джеффри Фриц отмечает, что Алеутские острова США вместе с Командорскими островами могут создать Алеутский гидролокационный щит, защищающий Берингово море от незамеченного проникновения военных судов других государств.

Приобретя Командорские острова, Соединенные Штаты получат важное место для развертывания передовых технологий подводного наблюдения, включая Интегрированную систему подводного наблюдения, гидролокаторы, установленные на морском дне, и интегрированные со спутниками радиолокационные системы,

– отмечает автор идеи.

Как отреагировали в России на идею США по покупке Командорских островов?

В Москве на идею американского подполковника отреагировали резко. Так, представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что идея продажи Командорских островов "не заслуживает обсуждения".

"Продажа родины считается в нашей стране одним из самых страшных преступлений как по закону, так и по совести", – сказала она.

Где именно расположены эти российские острова?

Командорские острова расположены на крайнем западном конце Алеутского хребта, где северная часть Тихого океана встречается с Беринговым морем. Сами острова пролегают в 250 километрах к востоку от побережья Камчатки.

Этот отдаленный архипелаг состоит из 4 островов, крупнейшими среди которых являются остров Беринга и Медный. Они являются домом для около 676 жителей, половина из которых являются русскими, а другая – алеутами. Все они проживают в селе Никольское.

Этот архипелаг известен своим богатым биоразнообразием, культурным наследием и нетронутой морской средой. Площадь всех островов составляет 1 848 квадратных километров.

Где расположены Командорские острова: смотрите на карте

Расположенные на морском перекрестке между Северной Америкой и Азией, острова приобретают весомое геополитическое значение, поскольку арктические судоходные пути расширяются, а региональные государства, такие как Китай, увеличивают свое присутствие и интерес к северной части Тихого океана и Арктики.

Сейчас Китай активно продвигает стратегию "Полярного шелкового пути" и развивает инфраструктуру в Арктике, что вызывает беспокойство Вашингтона.