Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Константин Машовец. Он также отметил, что после того, как оккупанты примут Северодонецк, они сразу перейдут к наступательным действиям в районе Славянска, без использования оперативной паузы.
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Но пока русские захватчики безуспешно пытаются продвинуться в районе Славянска. Сегодня пытались пройти в границы поселка Райгородок, но понесли потери и отступили, отмечает эксперт.
Пока наши защитники держат оборону в районе Святогорска, оккупанты не продвинутся никак,
– говорит Машовец.
Однако, по мнению военного эксперта, на славянском направлении происходят и другие вещи, и они свидетельствуют о том, что изюмская группировка врага готовит операцию в направлении Славянска.
"Например, захватчики активно накапливают вещи техническо-материального снабжения, постепенно перебрасывают туда живую силу", – отмечает Константин Машовец.
Россияне попали в ловушку в Северодонецке
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай прокомментировал заявление советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича о том, что ВСУ затащили россиян в ловушку в Северодонецке. Однако он решил не вдаваться в детали. Только отметил, что украинским военным удается проводить локальные военные операции и добиваться успеха.
Что известно о ситуации в Северодонецке
- В мае русская армия оккупировала уже 95% территории Луганской области и бросила значительные силы на захват Северодонецка.
- 26 мая в город вошла враждебная ДРГ, которая разместилась в гостинице "Мир" на окраине Северодонецка. С тех пор в городе начались бои.
- 30 мая вооруженные силы России частично прорвали украинскую оборону и продвинулись в глубь Северодонецка.
- 31 мая сообщалось, что ВСУ контролируют ситуацию в Северодонецке, однако она сложна. В этот же день Сергей Гайдай информировал, что оккупанты контролируют большую часть Северодонецка.
- 1 июня глава Луганской ОВА заявил, что российский враг оккупировал 80% территории Северодонецка. В Генштабе ВСУ сообщили, что захватчики установили контроль над восточной частью Северодонецка и закрепляются в центре города.
- В Офисе Президента сообщили, что Украина контролирует промзону. По предварительным данным Генштаба, Россия до сих пор продолжает штурм Северодонецка.
Аналитика от Олега Жданова: Почему нужно удержать Северодонецк – смотрите видео