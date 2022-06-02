Про це 24 каналу розповів військовий експерт Костянтин Машовець. Він також зазначив, що після того, як окупанти візьмуть Сєвєродонецьк, вони одразу перейдуть до наступальних дій в районі Слов'янська, без використання оперативної паузи.
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Але поки російські загарбники безуспішно намагаються просунутися в районі Слов'янська. Сьогодні намагалися пройти у межі селища Райгородок, але зазнали втрат та відступили, зазначає експерт.
Поки наші захисники тримають оборону в районі Святогірська, окупанти не просунуться ніяк,
– говорить Машовець.
Однак, на думку військового експерта, на слов'янському напрямку відбуваються й інші речі і вони свідчать про те, що Ізюмське угрупування ворога готує операцію у напрямку Слов'янська.
"Наприклад, загарбники активно накопичують речі технічно-матеріального постачання, поступово перекидають туди живу силу", – зазначає Костянтин Машовець.
Росіяни потрапили у пастку в Сєвєродонецьку
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай прокоментував заяву радника глави Офісу Президента Олексія Арестовича про те, що ЗСУ затягнули росіян у пастку у Сєвєродонецьку. Проте він вирішив не вдаватися у деталі. Лише зазначив, що українським військовим вдається проводити локальні військові операції і досягати успіху.
Що відомо про ситуацію у Сєвєродонецьку
- У травні російська армія окупувала вже 95% території Луганської області та кинула значні сили на захоплення Сєвєродонецька.
- 26 травня у місто зайшла ворожа ДРГ, яка розмістилася у готелі "Мир" на околиці Сєвєродонецька. Відтоді у місті почали точитися бої.
- 30 травня збройні сили Росії частково прорвали українську оборону та просунулись вглиб Сєвєродонецька.
- 31 травня повідомлялося, що ЗСУ контролюють ситуацію у Сєвєродонецьку, однак вона складна. У цей же день Сергій Гайдай інформував, що окупанти контролюють більшу частину Сєвєродонецька.
- 1 червня очільник Луганської ОВА заявив, що російський ворог окупував 80% території Сєвєродонецька. У Генштабі ЗСУ повідомили, що загарбники встановили контроль над східною частиною Сєвєродонецька та закріплюються у центрі міста.
- В Офісі Президента повідомили, що Україна контролює промзону. За попередніми даними Генштабу, Росія досі продовжує штурм Сєвєродонецька.
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