Про це 24 каналу розповів військовий експерт Костянтин Машовець. Він також зазначив, що після того, як окупанти візьмуть Сєвєродонецьк, вони одразу перейдуть до наступальних дій в районі Слов'янська, без використання оперативної паузи.

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Але поки російські загарбники безуспішно намагаються просунутися в районі Слов'янська. Сьогодні намагалися пройти у межі селища Райгородок, але зазнали втрат та відступили, зазначає експерт.

Поки наші захисники тримають оборону в районі Святогірська, окупанти не просунуться ніяк,

– говорить Машовець.

Однак, на думку військового експерта, на слов'янському напрямку відбуваються й інші речі і вони свідчать про те, що Ізюмське угрупування ворога готує операцію у напрямку Слов'янська.

"Наприклад, загарбники активно накопичують речі технічно-матеріального постачання, поступово перекидають туди живу силу", – зазначає Костянтин Машовець.

Росіяни потрапили у пастку в Сєвєродонецьку

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай прокоментував заяву радника глави Офісу Президента Олексія Арестовича про те, що ЗСУ затягнули росіян у пастку у Сєвєродонецьку. Проте він вирішив не вдаватися у деталі. Лише зазначив, що українським військовим вдається проводити локальні військові операції і досягати успіху.

Що відомо про ситуацію у Сєвєродонецьку

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