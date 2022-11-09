"Мобики" даже не знали их имен: в Сватово командиры оккупантов сбежали с позиций

"Мобики" оказались на горячем направлении фактически без тяжелой техники и вооружения. Россиянин рассказал родственникам, что готов подорвать себя гранатой, если ВСУ будут приближаться.

В русских телеграмм-каналах распространили разговор оккупантов с братом. Россиянин рассказывает, что на Сватовском направлении их бросили командиры и они остались без техники, пишет 24 канал.

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Какие условия службы у "мобиков"

Сначала новобранцев привезли на Краснолиманское направление и обещали, что они отправятся только для охраны штаба. Впрочем, оккупанты оказались на передовой – в лесополосе в районе Сватово Луганской области. По словам одного из военных, после этого командование "помахало ручкой и уехало".

Мужчина рассказал, что военные под Сватово не имеют должного вооружения, техники, не знают имен своих командиров, и более того, до них не могут доехать машины с питанием.

Лесополосу, в которой они находятся, уже частично вырубили на дрова – так они остались без укрытия. При этом их позиции регулярно подвергаются обстрелам. Военный также заявил, что иногда они подвергаются обстрелу собственной артиллерии.

Оккупанты планируют взорвать себя гранатой

Россиянин говорит, что в случае наступления ВСУ подорвет себя гранатой.

Мне вот пох*й, я взял у Саньки гранату. У меня и запал есть к гранате. Будет какой-то кипиш – я еб*л, я не сдамся,

– говорит оккупант.

Среди обмундирования у наемников всего несколько рожков с патронами. По словам оккупанта, у него есть два рожка, один уже кому-то отдал, а еще третий – в автомате, при чем автомат не его. Российский солдат попросил родственников "бежать в прокуратуру", если он вдруг исчезнет.

"Мобики" начинают понимать, что их бросили

Российские оккупанты жалуются родным, что они ежедневно несут огромные потери на войне в Украине. Также захватчикам не удается захватить населенные пункты на Донбассе. Российский солдат рассказал, что их подразделение ежедневно теряет 20 – 30 человек.

Оккупанты массово разворовывают военное имущество, которое им выдают для ведения войны в Украине. Военный командующий жалуется, что солдаты массово воруют тепловизоры и отправляют их домой.

В очередном перехвате ГУР оккупант охарактеризовал свое пребывание на войне как "выживание". Он рассказывает, что пытался скрыться, но поймали. Кроме того, противник отметил, что командиры слоняются пьяные и объедаются на глазах у своих голодных "мобиков".

На то, что ВСУ значительно лучше укомплектованы, жаловался не только этот россиянин. Также оккупанты жалуются, что армия Украины преобладает и по качеству артиллерии. После очередного огня защитников Украины выживает 1 захватчик из 20.

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